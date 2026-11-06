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U Narodnom pozorištu u Beogradu počele su probe predstave „Andrić i Jelena“, po tekstu i u režiji Ivane Žigon, koja tumači i lik naslovne junakinje.

Probe Andrić i Jelena Foto: Narodno pozorište Beograd



Premijera ove pozorišne drame, nastale po motivima života i dela Iva Andrića, planirana je 26. decembra na sceni "Raša Plaović", a u podeli su i Nebojša Dugalić (Ivo Andrić), Miloš Đurović (Mladi Ivo Andrić), Marta Šćekić (Jelena žena koje nema), Elizabeta Đorevska (Milica), Suzana Petričević (Ikonija), Zoran Ćosić (Ljubo), Vesna Pećanac/ Darinka Marković (Teta Ana), Sofija Uzunović (Rifka), Nataša Lasica (Švabica) i Teodora Tomašev/ Jovana Jelić (Mara Milosnica).

Vesna Pećanac Foto: Narodno pozorište Beograd



Umetnički direktor Drame Zoran Stefanović smatra je da je reč o projektu koji je višestruko poseban i značajan.

"Prvo, ovo je trenutak kada se na velika vrata, na našu pozorišnu scenu i u kulturu, vraća prezime Žigon, i to u godini u kojoj obeležavamo vek od rođenja Steve Žigona, čoveka koji je mnogo dao našoj kulturi i civilizaciji. Drugo, Ivana Žigon se sada vraća sa tekstom koji poseduje izuzetne dramske kvalitete, pa ćemo pred publiku doneti nešto što do sada nije često prikazivano – jednu drugačiju stranu Iva Andrića koji je u mnogim momentima naše novije istorije bio poslednja odbrana od globalnih kleveta o tome šta smo i kakvi smo. Mi sami sebe dobro poznajemo, ali njegova veličina i uticaj na geokulturne i geopolitičke tokove ne mogu se potceniti. Međutim, autorka je, stvorivši originalno dramsko delo, uradila još jednu bitnu stvar: dala je izuzetan doprinos psihologiji muško-ženskih odnosa, što se retko viđa na našim scenama. Takođe, imamo priliku da radimo unutar izvanredne, posebne i pomalo egzotične glumačke podele, sa autorskim timom koji spaja naše drage doajene i najnoviju generaciju umetnika“, kaže Stefanović koji je i dramaturg predstave.

Zoran Stefanović Foto: ZZELJKO JOVANOVICH/ZZELJKO JOVANOVICH



Ivana Žigon podseća da nam se, kada je reč o našim velikanima, nekako uvek čini kako o njima znamo baš sve.

„A zapravo, svaki veliki čovek, a naročito Ivo Andrić, koji se krije od pogleda, od novinara i publiciteta, ostaje zauvek tajna. Nema veće inspiracije za umetnika od tajne. I nema veće tajne za Andrića od one žene koje zapravo nema. Da li je ona uistinu bila jedina žena koju je voleo? Da li je ona bila žena koja je inspirisala sve njegove ženske likove? Da li je ognjeni cvet u njenim očima bio odraz samog sunca o kome je čeznuo i pisao? Da li je Ivo Andrić zbog toga pisao svoju Jelenu duže i od Ćuprije? Puno je pitanja koja se množe pred početak rada u Narodnom pozorištu. Shvatajući da je za Andrića mnogo bogatiji onaj svet koji se ne vidi očima, pozorišna umetnost daje nam priliku da svetlošću reflektora, ali i pre svega svetlošću naših duša obasjamo taj njegov naizgled nevidljivi svet koji je uporno želeo da sakrije. Želimo da dočaramo sve što je prećutao - ne da bismo ga razotkrili, već da se nadamo da ćemo svaku od njegovih istina uzneti do one... koja je vernija od života. Što se podele tiče, nisam ni snu mogla da sanjam da će se za jednim stolom okupiti takva lica, glasovi i neokrnjena vera u umetnost“, naglašava Ivana Žigon.

Probe Andrić i Jelena Foto: Narodno pozorište Beograd



Suzana Petričević zajedno sa Aleksandrom Vuković potpisuje se i kao saradnica na drami, a u umetničkom timu su i Miraš Vuksanović (scenograf), Dušica Knežević (kostimograf), Predrag Radisavljević (kompozitor i dizajner zvuka), Milica Jević Drndarević (koreograf), Anja Jovanović (scenski pokret/ akrobatika) i Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).

Producenti su Jasmina Zotović i Nemanja Konstatinović, inspicijent Sandra Rokvić, a sufler Gordana Perovski.

Bonus video: Tihomir Stanić o Andriću