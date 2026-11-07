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Od 13. novembra na Prvom programu Radio-televizije Srbije pratićemo novu domaću igranu seriju "Pupin". U deset epizoda serije upoznaćemo se sa životom jednog od najznačajnijih Srba svih vremena - velikim naučnikom Mihajlom Pupinom.

Danilo Bećković Foto: A.H./ATAImages



- Dečak iz Idvora, sin nepismenih roditelja, otišao je u Ameriku gotovo bez ičega. Postao je jedan od najuglednijih naučnika svog vremena, profesor na Kolumbiji, čovek koji je ušao u najviše krugove američkog društva, ali i ličnost koja je svojim političkim i diplomatskim angažmanom pokušavala da pomogne Srbiji u jednom od najtežih trenutaka njene istorije. Ova serija nije samo priča o velikom naučniku koliko o radoznalosti, ambiciji, znanju, identitetu i neprekidnoj potrebi da se čovek, bez obzira na to koliko daleko otišao, uvek vrati onome iz čega je potekao - kaže reditelj i jedan od scenarista serije Danilo Bećković i dodaje da će gledaoci pratiti tri linije priče o Pupinovom životu:

Kadrovi iz prvih epizoda

1/6 Vidi galeriju Serija Pupin Foto: RTS



- Videćemo odrastanje dečaka koji sa seoskih pašnjaka kreće ka velikom svetu, zatim neustrašivost mladog emigranta koji u velikom gradu pokušava da razume novi način života, i treću, koja nosi prikaz istorijske drame srpskog naroda u Vojvodini. Žanrovski, serija se razvija u skladu sa odrastanjem glavnog junaka. Dok u prvim epizodama pratimo dečje avanture, zatim Pupina u tinejdžerskom i mladalačkom dobu, gde imamo elemente srednjoškolske komedije, romanse, filma puta i sportske drame, a kako Pupin odrasta, tako se i priča razvija u pravcu ljubavne, porodične, medicinske i sudske drame, tj. političkog trilera. Sa Pupinovim teškim trenucima menja se i sam ton serije.

Foto: Promo



Prateći Pupinov život, upoznajemo i velike istorijske ličnosti njegovog doba: Nikolu Teslu, Guljelma Markonija, Džona Rokfelera, Vudroa Vilsona i druge ljude koji su oblikovali moderni svet. Njihovi susreti sa Pupinom otvaraju pitanja istine, časti, slave, naučnog prestiža i načina na koji se stvaraju mitovi.

- Osnovni književni oslonac serije jeste Pupinova autobiografija "Od pašnjaka do naučenjaka", ali predstaviti takav život u deset epizoda zahtevalo je višegodišnje istraživanje biografske i istorijske građe. Serija "Pupin", kao jedan od najambicioznijih TV projekata, svoj produkcioni kvalitet zasniva i na raskošnim kadrovima koji verno dočaravaju banatsku ravnicu, Pančevo 19. veka, raskoš njujorškog establišmenta, i to kroz dve potpuno različite civilizacije i epohe - kaže reditelj.

Autorska ekipa serije Foto: Nikola Ristić



Glumačku podelu čine Dragan Mićanović, Relja Štiglić, Nikola Jonić, Filip Stankovski, Teodora Dragičević, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Sara Cizelj, Maks Milhof, Sergej Trifunović, Jan Bin, Ljubomir Bandović, Dubravka Kovjanić, Jovan Jovanović, Miša Samolov, Slaviša Čurović, Nika Rozman, Nebojša Milovanović i mnogi drugi.

Autorsku ekipu predvodi reditelj Danilo Bećković, dok su scenaristi Danilo Bećković, Dušan Bulić, Ivan Jovanović, Grgur Strujić i Filip Vujošević. Direktorka fotografije je Bojana Andrić, kompozitor Marko Kon, a izvršna produkcija je "Mali Budo".

Serija "Pupin" biće emitovana od 13. novembra na RTS 1 petkom, subotom i nedeljom od 20 časova.

Bonus video: Zadužbina Pupin