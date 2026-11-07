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Beograd od 7. novembra ulazi u ritam 61. Oktobarskog salona, koji pod nazivom "Slučajnost univerzuma" traje sve do 13. decembra. Francuski kustos Nima Ambursen okupio je 27 umetnika iz zemlje i iz sveta, a njihove radove rasporedio u pet beogradskih galerija.

Ako ti savremene izložbe često deluju naporno ili hladno, ova postavka ide u drugom pravcu. Ambursen se uhvatio za misao francuskog pisca Andrea Malroa da je umetnost jedina stvar koja čoveka spasava od toga da bude tek slučajni prolaznik u svemiru. Kustos zato u prvi plan vraća lepotu, ali ne kao salonski ukras ili bežanje od stvarnosti. Za njega je vizuelna snaga najjače oružje da se progovori o istorijskim ranama i društvenim lomovima.

Oktobarski salon Foto: Collection Emmanuel Perrotin



Šetnju vredi početi u Knez Mihailovoj ulici. U Kući legata dočekaće vas "Tihi pejzaž" Ane Vencel, keramika koja prikazuje spaljenu šumu. Delo deluje zastrašujuće, ali od koga ne možete da odvojite pogled. U istoj zgradi Abdelkader Benšama je direktno na zidu iscrtao vrtloge nalik kosmičkim silama, dok platna Alina Bozbicijua i Đorđa Ozbolta donose nemirna tela i duhovite obrte. Nekoliko brojeva dalje, u Galeriji Kulturnog centra Beograda, Luj-Siprijan Rijals izlaže video-radove iz Iraka. Proveo je tamo skoro dve godine, pa kamera beleži napušteni Le Korbizjeov stadion i sumersko nasleđe. Ovaj prostor radi kraće od ostalih, samo do 22. novembra.

Odmah iza ugla, u nekadašnjem kineskom restoranu "Peking" u Ulici Vuka Karadžića, izlaže petoro mladih diplomaca iz Monpeljea zajedno sa Bartelemijem Toguom. Toguo je doneo crtež na papiru dug deset metara. Flavijan Dezire je vojnu opremu pretvorio u zvučnu skulpturu, a Pol Ruso sakrio svakodnevne predmete ispod silikonske opne.

U Domu omladine vas čekaju naši stvaraoci koji godinama žive i rade u Francuskoj. Filip Mirazović, Davor Vrankić, Brankica Žilović i Marko Velk pokazuju precizne crteže olovkom i platna posvećena istorijskom nasilju, a celinu dopunjuju radovi Dada Đurića i Vladimira Veličkovića.

Oktobarski salon Foto: Promo