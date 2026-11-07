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Dugo najavljivana i s velikim nestrpljenjem očekivana serija "Konstantinovo raskršće", bazirana na istoimenom romanu Dejana Stojiljkovića, stiže ovog vikenda na Superstar kanal. Nove epizode publika će moći da prati subotom i nedeljom u 21.55.

Konstantinovo raskršće Foto: Telekom Srbija

Kako je ranije najavljeno, predviđene su tri sezone sa po deset epizoda, što bi ukupno činilo trideset epizoda. Režiju serije potpisuju Dejan Zečević i Srđan Spasić, prema scenariju Đorđa Milosavljevića. Uloge tumače Milan Marić, Anica Dobra, Nikola Ristanovski, Milena Radulović, Aleksandar Dimitrijević...



Radnja serije odvija se pred kraj Drugog svetskog rata u okupiranoj Srbiji. Nacisti tragaju za velikom tajnom Konstantina Velikog, koja može da promeni tok rata. Prema staroj legendi, klinovi kojima je Isus bio prikovan za krst nestali su nakon njegovog vaskrsenja. Jedan je umetnut u krunu koja je vekovima krasila glave vladara, drugi je stavljen na vrh koplja kojim je Gospod bio proboden na raspeću, a treći je pretopljen u sečivo mača... Legenda kaže da će onaj koji bude imao u posedu ove tri svete stvari zavladati svetom. Ista legenda kaže da se treća sveta relikvija nalazi na Balkanu, na jugu zemlje koju potresa građanski rat, u gradu gde je rođen prvi rimski imperator koji je poverovao u snagu Krsta...



U proleće 1939, neposredno pred početak Drugog svetskog rata, rajhsfirer Hajnrih Himler poklonio je svom vođi Adolfu Hitleru mapu na kojoj je bilo ucrtano šest pravaca u kojima bi trebalo da se kreću istraživanja drevne arijevske prošlosti. Jedan od tih pravaca pokazivao je na Srbiju.

Foto: Privatna Arhiva



Roman "Konstantinovo raskršće" Dejana Stojiljkovića prodat je u više od 80.000 primeraka i samo u Srbiji bio je i najčitanija knjiga u javnim bibliotekama 2010. godine. Sada je pretočena u visokobudžetnu televizijsku seriju u produkciji kuće TS Media i Firefly produkcije.



- Uložen je veliki trud, rad, ne samo glumačke ekipe već i rekvizitera, scenografa, kostimografa. Veliki posao je urađen. Serija je, mogu da kažem, na svetskom nivou - izjavio je Dejan Stojiljković za Južne vesti.

Miljen Kreka Kljaković Foto: Privatna Arhiva

Seriju je oživeo Miljen Kreka Kljaković, jedan od najboljih svetskih scenografa. Svetsku premijeru imala je u Australiji, a trenutna ocena joj je 7,3 na IMDB.