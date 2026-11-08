Ljubomir Bandović potpisuje novu predstavu Fondacije Mozzart: „Izgubljeno jagnje“ 10. decembra na sceni Teatra humanosti
Biblijski motiv koji otvara mnoga pitanja, autorski pečat Ljubomira Bandovića i glumačka ekipa koju predvode Bandović i Nebojša Ljubišić, uz posebno učešće Vesne Trivalić, obeležiće novu pozorišnu produkciju Fondacije Mozzart. Pretpremijera je zakazana za 9, a premijera za 10. decembar na sceni Teatra humanosti u Cara Dušana 35 na Dorćolu.
Tvrdoglavo, neposlušno, radoznalo, hrabro ili jednostavno – izgubljeno? Kakvo je zapravo jagnje koje je odlučilo da krene svojim putem? Odgovore donosi nova predstava „Izgubljeno jagnje“, koja nastaje u produkciji Fondacije Mozzart, a čiju režiju i tekst potpisuje Ljubomir Bandović.
Inspirisan jednim od najpoznatijih biblijskih motiva, koji ga „fascinira otkad je rešio da razmišlja“, Bandović na pozorišnu scenu donosi priču koja otvara prostor za različita tumačenja i preispitivanja. Jer, kako i sam autor kaže, izgubljeno jagnje može biti „tvrdoglavo, glupo, nezrelo, razmaženo i bezobrazno“, ali i „radoznalo, hrabro, odvažno, verujuće i neposlušno“. Sve, kako dodaje, zavisi od ugla iz kojeg posmatramo.
Pored toga što potpisuje tekst i režiju, Ljubomir Bandović igraće u predstavi zajedno sa Nebojšom Ljubišićem, dok će se u ovom pozorišnom projektu na poseban način pojaviti i Vesna Trivalić.
Nova produkcija Fondacije Mozzart donosi susret snažnih glumačkih imena i teme koja, iako ukorenjena u biblijskom nasleđu, ostavlja mnogo prostora za savremeno čitanje. Gde je granica između izgubljenosti i slobode, neposlušnosti i hrabrosti, zablude i sopstvenog puta – neka od pitanja koja će publika poneti sa sobom.
Pretpremijerno izvođenje zakazano je za 9. decembar, dok će svečana premijera biti održana 10. decembra u Fondaciji Mozzart. Ulaznica će, kao i za sve ostale predstave u ovom jedinstvenom teatru, biti humanitarna SMS poruka, a za detalje zapratite Instagram stranicu Fondacije Mozzart.
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