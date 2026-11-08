Biblijski motiv koji otvara mnoga pitanja, autorski pečat Ljubomira Bandovića i glumačka ekipa koju predvode Bandović i Nebojša Ljubišić, uz posebno učešće Vesne Trivalić, obeležiće novu pozorišnu produkciju Fondacije Mozzart. Pretpremijera je zakazana za 9, a premijera za 10. decembar na sceni Teatra humanosti u Cara Dušana 35 na Dorćolu.

Tvrdoglavo, neposlušno, radoznalo, hrabro ili jednostavno – izgubljeno? Kakvo je zapravo jagnje koje je odlučilo da krene svojim putem? Odgovore donosi nova predstava „Izgubljeno jagnje“, koja nastaje u produkciji Fondacije Mozzart, a čiju režiju i tekst potpisuje Ljubomir Bandović.

Inspirisan jednim od najpoznatijih biblijskih motiva, koji ga „fascinira otkad je rešio da razmišlja“, Bandović na pozorišnu scenu donosi priču koja otvara prostor za različita tumačenja i preispitivanja. Jer, kako i sam autor kaže, izgubljeno jagnje može biti „tvrdoglavo, glupo, nezrelo, razmaženo i bezobrazno“, ali i „radoznalo, hrabro, odvažno, verujuće i neposlušno“. Sve, kako dodaje, zavisi od ugla iz kojeg posmatramo.