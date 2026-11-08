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U organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), 6. i 7. novembra u Narodnom pozorištu u Beogradu održan je jubilarni 30. Festival koreografskih minijatura (FKM). Pod sloganom "Igrom trajemo", koji simbolizuje snagu umetničke igre i istrajnost umetnika čak i kad izostane finansijska podrška, festival je nastavio svoju važnu tridesetogodišnju misiju očuvanja koreografskog stvaralaštva. Usled ograničenih budžetskih resursa Ministarstva kulture i izostanka podrške Sekretarijata za kulturu grada Beograda, ovogodišnji FKM održan je u izmenjenom formatu, bez tradicionalnog međunarodnog takmičenja i bez dodele glavnih festivalskih nagrada.

Uprkos tome, publika je imala priliku da uživa u takmičarskom i revijalnom programu, nakon kojeg su najboljima dodeljena specifična priznanja. Nagrada Ohrabrenje (podsticaj za produkciju celovečernje predstave za domaćeg koreografa) pripala je Mini Ćirić za delo "Čudne devojčice" i Branku Mitroviću za ostvarenje "Release". Nagrada publike otišla je u ruke izraelskoj koreografkinji Adi Hanan za minijaturu "EveryBody needs a Home".

Branko Mitrović Foto: Cedomir RADONJIC/ceda7887@me.com



Dodeljena su i godišnja UBUS za sezone 2024/2025. i 2025/2026. u Muzeju Narodnog pozorišta. Specijalna nagrada za inovativni pristup u savremenom plesnom teatru uručena je Sanji Ninković za predstavu "Refleks", u kojoj je istraživala promene ljudskog identiteta i tela u digitalnom dobu. Nagrada za životno delo dodeljena je Denisu Kasatkinu, a "Olga Skovran" u oblasti narodne igre pripala je Ljiljani Kuzmanović. Stručni žiri (Marija Bajčetić, dr Vera Obradović Ljubinković, Milica Cerović, Olga Olćan i Miloš Mitić) odlučio je da se prestižna nagrada za koreografiju "Dimitrije Parlić" ove godine ne dodeli.

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