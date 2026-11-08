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Čuveni pisac za decu Ljubivoje Ršumović nedavno objavio "Tajnu ledene pećine". Knjigu bajki u kojoj reči same biraju svoj put objavila je "Laguna". Ispleo je u njoj priču o ljubavi, hrabrosti i potrazi za tajnom, u kojoj se proza pretvara u stih, a stih u igru. Na promociji održanoj u Beogradu, predstavio je svoje delo.

Korice Foto: Laguna



- Mislim da se u samom početku civilizacije, ako osvešćivanje naroda i ne samo naroda možemo nazvati tako, nalazi bajka. Ljudi, čak i gledajući svojim očima, nisu umeli da objasne neke pojave, pa su izmišljali šta bi to sve moglo da bude i onda su davali mitska obrazloženja. Tako su nikle bajke. Onda se učinilo da je prvim bajkama lepo zabavljati decu, i to je ostalo do dana današnjeg da mi odrasli, u stvari, želeći da upotpunimo znanje najmlađima, pričamo, vrlo autoritativno, bajke - rekao je Ljubivoje Ršumović, koji je nakon predstavljanja radoznale glavne junakinje "Tajne ledene pećine" otkrio da li je, posle toliko napisanih knjiga za decu, spoznao šta je to što je najmlađim čitaocima najvažnije.

Ljubivoje Ršumović Foto: Laguna



- U vreme kad se biološki razvijaju, ne samo fizički nego i mentalno, deci je najvažnije da u okruženju imaju ljude koji ne štede osmeh, koji imaju lepotu u komunikaciji. Deci je potreban mir, bez mnogo uzbuđenja - rekao je Ršumović.

Jedan od najvoljenijih srpskih pesnika dobio je ove nedelje novoustanovljeno priznanje za ljudskost "Sve je u nama", koje dodeljuje "Gorki list". Uz njegove stihove odrastali su današnji roditelji, baš kao što danas uz njih odrastaju njihova deca. U tim pesmama ima igre, nestašluka, mudrosti i mnogo ljubavi prema detetu i njegovom svetu. Ršumovićeve reči tako su postale deo porodičnih uspomena koje se prenose iz generacije u generaciju.

Ljubivoje je dokaz da prava ljubav godine ne broji

1/4 Vidi galeriju Ljubivoje Ršumović sa suprugom Foto: Damir Darvišagić



- Od večeras, "gorki list" je za mene sladak. I evo meni novog posla. Grčki filozofi su pronašli samo sedam vrsta ljubavi. Pogrešili su. Ja ću ih demantovati i idući put kad se budemo sreli, da vam kažem koliko je ljubavi na svetu. Ljubav će pobediti. Ljubav koja se rađa i sama od sebe živi i večno će, nadam se, živeti. Evo za kraj jedne poruke: "Dete treba da posmatraš, al' mu nemoj na put stati, što ga pre za čoveka smatraš, pre će čovek i postati" - zaključio je Ršumović, koji već piše i nove knjige.

Foto: Laguna

Uroš Petrović: Posle 32 knjige za decu, napisao sam prvu za odrasle

Uroš Petrović, jedan od naših najplodonosnijih pisaca, upravo je ovenčan priznanjem Zlatna bulka za celokupan doprinos književnosti za decu. On je iste večeri kad i Ršum predstavio hit knjigu "Uvežbajte mozak da grmi!", sa 150 originalnih autorskih mozgalica koje ne proveravaju ono što znamo, već način na koji razmišljamo, ali i novu knjigu "Bajke: Petih sedam".

Uroš Petrović i Jasminka Petrović Foto: Laguna



- "Uvežbajte mozak da grmi" je moja prva knjiga za odrasle posle 32 knjige za decu. Nastala je tako što sam na svom profilu na Instagramu objavljivao slikovne zagonetke koje vežbaju mozak. Neplanirano se dogodilo da mi je broj pratilaca porastao do skoro 100.000. Kad objavim neku zagonetku, dobijem po tri-četiri hiljade odgovora, a ja na svaku poruku odgovorim, jer sam tako vaspitan. Ispostavilo da ne mogu više da stignem da odgovorim na sve i onda sam izdao ovu knjigu, koja vežba mozak na jedan poseban način. Tu su i "Bajke: Petih sedam" - pričice koje su kao za decu, ali između redova ima svašta i za odrasle - rekao je Uroš, koji je, kao i uvek, spremio za publiku i nove zagonetke za rešavanje.

Foto: Petar Aleksić



Jasminka Petrović; Bajke su važne, jer učimo da postoje i dobri i loši

Voljena autorka Jasminka Petrović predstavila je knjigu "Zvezdana šuma", koja govori o prijateljstvu, tišini i unutrašnjem sjaju koji svako od nas nosi u sebi. Ispričala je kako nas to veverica Daca i drvo Radoslav, glavni junaci "Zvezdane šume", vode kroz priču o samopouzdanju, koje posebno u mladim godinama ume da bude veoma krhko.

- Samopouzdanje ide upravo sa čitanjem. Mi, pisci koji gostujemo po školama, primećujemo da deca koja čitaju hodaju ispravljena, gledaju napred, smeju da kažu ono što misle, iako je drugačije. Oni koji dobro čitaju, umeju lakše i brže da reše i zadatak iz matematike, da nauče i lekciju iz istorije i geografije, tako da bih rekla da je čitanje zaista osnova škole, obrazovanja. Mi, dečji pisci, trudimo se da pišemo priče koje će deci biti zanimljive, a "Zvezdana šuma" je još jedna bajka. Bajke su nam mnogo važne, jer učimo da postoje i dobri i loši, i da je kraj uvek srećan - objasnila je Petrovićeva.

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