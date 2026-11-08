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Blizanci Vizli iz "Harija Potera" Džejms i Oliver Felps ponovo su se vratili u svet koji ih je proslavio, ovog puta kao voditelji treće sezone popularnog poslastičarskog takmičenja "Hari Poter: Čarolija kolača". Prva epizoda od 8. novembra dostupna je i gledaocima u Srbiji preko TLC kanala i na striming platformi HBO Max.

Džejms i Oliver Felps Foto: HBO

Povodom povratka u Hogvorts i 25 godina od početka filmske sage, glumci koji su osvojili milione gledalaca ulogama Freda i Džordža Vizlija dali su ekskluzivni intervju za Kurir, u kojem su otkrili kako danas gledaju na franšizu koja im je promenila živote, šta ih je najviše iznenadilo na snimanju, ali i kako bi se njihovi legendarni likovi snašli kada bi bili među takmičarima.



Četvrt veka prošlo je od vašeg prvog susreta sa Hogvortsom. U međuvremenu ste odrasli, izgradili karijere i živote daleko od filmskih setova, ali vas čarobnjački svet uporno ne pušta. Kada se danas vratite u njega, imate li osećaj da dolazite kući ili vam Hogvorts svaki put otkrije neko novo lice?

Džejms: Da budem iskren, imali smo mnogo sreće. Od trenutka kada je prvi film počeo da se snima 2000. godine pa sve do danas, uvek se nešto dešavalo u vezi sa Harijem Poterom. Bilo da su u pitanju filmovi, tematski parkovi ili izložbe, uvek je bilo nečega. A onda su nam pre nekoliko godina ponudili da vodimo "Wizards of Baking".

Oliver: Kao što je Džejms rekao, zaista je sjajno ponovo videti sve to. Povezanost sa Harijem Poterom, ali i sa ljudima koji vole da gledaju emisije o pravljenju kolača na neki način spaja dve različite grupe ljudi. To je zaista lepo. A sve se odvija u okruženju koje već prilično dobro poznajemo, u svetu Harija Potera, što ovo iskustvo čini još posebnijim.

Na snimanju čuvenog serijala Foto: Warner BrosCo / Everett / Profim



U Hogvortsu rivalstvo između četiri kuće nikada nije bilo bezazleno, a sada se njihova borba preselila i u kuhinju. Da li je takmičarski duh ostao u granicama prijateljskog nadmetanja ili su poslastičari borbu za pobedu shvatili ozbiljnije nego što ste očekivali?

Oliver: Rekao bih da je nivo takmičenja u kuhinji uvek izuzetno visok i ne mislim da je podela na kuće to nužno promenila. Ovi timovi žele da pobede. Nisu tu samo da bi učestvovali. Svi žele pobedu i daju sve od sebe da je ostvare. Mislim da je činjenica da ove godine svaki tim ima tri poslastičara, umesto dva, dodatno proširila njihove mogućnosti. Zaista, nivo onoga što rade jeste neverovatan.

Džejms: Mislim da su, pošto na početku nema eliminacije, mnogi timovi prilično opušteni. Nije bilo situacija u kojima će ih i najmanja greška poslati kući. Dobiće još jedan izazov i priliku da se iskupe. Ali, kao što je Oliver rekao, sada imaju tri takmičara umesto dva, što znači da mogu više da postignu. Međutim, jedan od takmičara verovatno nikada ranije nije sarađivao sa preostalom dvojicom. Hoće li uspeti odmah da se uklope? Hoće li morati da nauče kako da rade zajedno? To je potpuno novi element takmičenja.

Džejms i Oliver Felps Foto: HBO



Tokom snimanja videli ste torte koje više liče na umetnička dela nego na nešto što bi trebalo pojesti. Da li je neko od takmičara uspeo da vas potpuno ostavi bez reči?

Džejms: Zapravo, postoji nešto što će se dogoditi u jednoj od kasnijih epizoda. Nikada ranije nisam video ništa slično, niti sam uopšte čuo za tako nešto. Čak ni Daf, jedan od sudija, nikada nije video niti čuo za tako nešto. Za njega je to bilo nešto potpuno novo, a on je video sve. Zato je bilo zaista neverovatno što čak ni on nikada nije video ništa slično. Ali bilo je neverovatnih torti i u prethodnim sezonama. Uvek ću pamtiti onu džinovsku čokoladnu žabu iz druge sezone. Bila je ogromna, veća nego što uopšte možete da zamislite. A saznanje da je sve to bilo jestivo bilo je neverovatno.

Mnoge od tih poslastica izgledaju toliko impresivno da biste ih pre očekivali na izložbi nego na tanjiru. Da li ste imali privilegiju da ih probate ili ste morali da se zadovoljite samo divljenjem njihovom izgledu?

Oliver: Ne, ne, naravno da smo ih probali. Posle svake epizode Džejms i ja bismo probali neke od kolača i napravili mali prilog, ne baš recenziju, više bismo razgovarali o njima za društvene mreže Food Networka. Imali smo dovoljno sreće da nekako kažemo: "Da, definitivno bi trebalo to da radimo", uglavnom zato da bismo mogli da probamo kolače svake nedelje. Bilo je zaista, zaista sjajno. Tu definitivno nije bilo nikakve glume. Mislim, ti ljudi su najbolji u onome što rade. Zato je prilika da svakog dana uživamo u tome bila neverovatna.

Džejms i Oliver Felps Foto: HBO

Poznajući Freda i Džordža Vizlija, teško je zamisliti da bi se njih dvojica mirno držala recepta i poštovala pravila takmičenja. Kada bi se našli u ovoj kuhinji, mislite li da bi se zaista borili za pobedu ili bi im bilo zanimljivije da ostalim takmičarima malo zagorčaju život?

Oliver: Varali bi (smeh)!

Džejms: Da, varali bi (smeh)!

Oliver: Ostavili bi ostalim takmičarima neke od svojih "Skiving Snackboxes" (čuvene šaljive poslastice iz serijala o Hariju Poteru) da ih probaju, a zatim bi otišli da rade nešto svoje. Ali mislim da bi definitivno uživali u kreativnom delu takmičenja.

Pogledajte kako se snimao film "Hari Poter"

1/9 Vidi galeriju Filmovi Hari Poter Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Warner Bros / 1492 Pictures / AFP / Profimedia, Profimedia



A kada bismo Freda i Džordža ostavili po strani i takmičarske kecelje ponudili vama dvojici, ko bi se prvi usudio da prihvati izazov? Ili biste, kao pravi blizanci, i ovog puta morali da nastupite zajedno?

Oliver: Ja bih pokušao. Da, zašto da ne?

Džejms: Mislim da bismo obojica. Ono što smo naučili jeste da ćete, ako se potpuno posvetite onome što radite, onda u tome i uživati. Mislim da je bilo zaista sjajno gledati takmičare u ovoj emisiji kako se potpuno unose u svaku poslasticu koju pripremaju. Kao da ništa drugo nije važno osim da završe ono što su započeli. Bilo je zaista lepo videti to.

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