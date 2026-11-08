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Dosadašnji direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta Željko Andrić imenovan je za vršioca dužnosti upravnika najstarijeg našeg profesionalnog teatra.

Njegova prethodnica na ovoj poziciji Dragana Milošević podnela je ostavku.

Željko Andrić Foto: Instagram

U prethodnom periodu dešavale su se i druge promene u ovom pozorištu. Naime, tokom jula Nikola Pejaković prestao je da bude direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta. Na sajtu pozorišta promenjeno je ime direktora i, kako stoji, novi vršilac ove dužnosti je glumac Nebojša Savić, prenosi Radio 021. Pejaković je na tom mestu bio dve godine.