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Dosadašnji direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta Željko Andrić imenovan je za vršioca dužnosti upravnika najstarijeg našeg profesionalnog teatra.

Njegova prethodnica na ovoj poziciji Dragana Milošević podnela je ostavku.

Željko Andrić
Željko Andrić Foto: Instagram

U prethodnom periodu dešavale su se i druge promene u ovom pozorištu. Naime, tokom jula  Nikola Pejaković prestao je da bude direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta. Na sajtu pozorišta promenjeno je ime direktora i, kako stoji, novi vršilac ove dužnosti je glumac Nebojša Savić, prenosi Radio 021. Pejaković je na tom mestu bio dve godine. 

- Budući da nije bio u mogućnosti da nastavi sa obavezama rukovođenja umetničkom jedinicom Drame, Pejaković je o svojoj odluci izvestio v. d. upravnika SNP Draganu Milošević - navedeno je tada u saopštenju SNP.

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