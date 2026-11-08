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Plemenit glumački poziv isprepletan je i brojnim izazovima tokom višemesečnih snimanja na setovima, a poslednjih godina svedočili smo i nemilim scenama, pa i tragedijama koje su se dešavale. Međutim, jedna od onih koje domaća javnost nikada neće zaboraviti jeste ta u kojoj je nastradao reditelj Dragan Kresoja.

Reditelj Dragan Kresoja je poginuo 6. novembra 1996. u 51. godini života snimajući prve kadrove filma "Suton nad Beogradom". Helikopter u kom se nalazio te noći je prilikom zaokreta rotorom zakačio Dunav i pao u vodu, život su izgubili Kresoja i njegov sin, kao i pilot.

Dvadeset godina od tragedije Foto: Printsccreen

U pitanju je bio noćni let, u toku je bilo snimanje, a Kresoja se u kabini nalazio sa svojim sinom, inače kamermanom. Helikopter je napravio zaokret u niskom letu i rotorom zakačio Dunav, pa je pao nedaleko od ušća Save.

Dragan Kresoja je ostavio mnogo vrednosti za domaću kinematografiju, pre svega kao reditelj filmova "Kraj rata", "Oktoberfest", "Pun mesec nad Beogradom", "Još ovaj put", "Original falsifikata" i "Tamna je noć". Tih šest naslova bi se mogli nazvati istinski njegovim, međutim Kresojin doprinos je širih razmera pošto je bio i pomoćnik režije u ogromnom broju klasika: "Nacionalna klasa", "Miris poljskog cveća", "Variola vera", "Specijalno vaspitanje", "Bitka na Neretvi", "Erogena zona", "Bal na vodi", "Užička republika", "Ljubavni život Budimira Trajkovića", "Vojnikova ljubav", serije "Grlom u jagode", "Kamiondžije 2" i mnogo toga drugog.