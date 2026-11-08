Radio televizija Srbije objavila je tužne vesti.
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Umrla novinarka RTS-a Zorica Perović
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Zorica Perović, dugogodišnja novinarka i urednica RTS-a, preminula je u 76. godini.
Perović je bila zamenica glavnog urednika Radio Prištine do poslednjeg izveštavanja o ratnim sukobima i proterivanju Srba s Kosmeta.
Deleći sudbinu Srba prognanih sa KiM, preselila se i radila u Nišu, gde je i preminula. Ceo radni vek je porveo u Radio-televiziji Srbije.
Sahrana je u sredu 11. novembra sa početkom opela u 13 časova u crkvi Časnog krsta na Novom groblju u Nišu.
(Kurir.rs/RTS)
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