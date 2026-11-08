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Zorica Perović, dugogodišnja novinarka i urednica RTS-a, preminula je u 76. godini. 

Perović je bila zamenica glavnog urednika Radio Prištine do poslednjeg izveštavanja o ratnim sukobima i proterivanju Srba s Kosmeta.

Deleći sudbinu Srba prognanih sa KiM, preselila se i radila u Nišu, gde je i preminula. Ceo radni vek je porveo u Radio-televiziji Srbije.

Sahrana je u sredu 11. novembra sa početkom opela u 13 časova u crkvi Časnog krsta na Novom groblju u Nišu.

(Kurir.rs/RTS)

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