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Minja Subota je svojim stvaralaštvom obeležio odrastanja mnogim generacijama, a malo ko je zna koliko živopisna iskustva je doživljavao tokom svoje bogate karijere. Jedna od najneobičnijih anegdota dogodila se tokom turneje na kojoj je bila i glumica Mira Stupica, supruga tadašnjeg predsednika Predsedništva SFRJ Cvijetina Mijatovića.

Foto: Printscreen/Youtube

„Dogodilo se nešto neočekivano, a za pojmove estradnih turneja bez presedana. U toku priprema turneje, suprug naše koleginice, istaknute dramske umetnice Mire Stupice, Cvijetin Mijatović izabran je za predsednika Jugoslavije...Stigli smo u Diseldorf, gde su nas sačekali domaćini. Gotovo u svakom gradu, gradonačelnici su nas, verovatno zbog Mire, supruge predsednika države, pozivali na večeru. U toku čitave turneje obezbeđenje je bilo ogromno, ali mi ga u toku dana nismo primećivali, jedino su se meni, misleći da sam valjda glavni, u svakom gradu pred koncert obraćali predstavnici policije i izveštavali o bezbednosti u dvorani i na bini. Trudio sam se da Miri i na pozornici budem od pomoći. Naši ljudi su joj donosili mnogo cveća i ja sam svaki buket primao pre Mire, pa ga tek onda njoj predavao, jer nikad se ne zna da li su svi darodavci bili ‘naši, govorio je Minja svojevremeno u ispovesti za Kurir.

Pred kraj turneje Mira Stupica poželela je da porodici donese dva radio-kasetofona, a Minju je zamolila da joj pomogne prilikom kupovine.

Mira Stupica Foto: Printscreen/Youtube

„Turneja se bližila kraju i Mira Stupica mi je rekla da je obećala familiji da će doneti na poklon dva radio-kasetofona, pa me je zamolila da joj pomognem oko kupovine. Zamolio sam predsednika našeg kluba za uslugu u Minhenu i on nas je odveo u radnju sa elektronikom, gde je Mira kupila radio-kasetofone, koje smo smestili u jednu torbu i tako rešili i tu kupovinu.“

Pravi obrt usledio je tek po povratku u Beograd, kada je Minja odlučio da preuzme torbu kako Mira ne bi imala neprijatnosti na carini.

„Završila se ova turneja, zanimljiva i interesantna na svoj način, i mi na povratku slećemo na beogradski aerodrom. Izašli smo iz aviona i uputili se ka aerodromskoj zgradi. Setim se ja onih Mirinih radio-kasetofona, priđem joj i kažem:

‘Daj mi tu torbu s radio-kasetofonima, neka bude kod mene. Ako ih carinici pronađu, bolje da su kod mene nego kod tebe, jer kako bi izgledalo da žena predsednika države pokušava da prošvercuje radio-kasetofone.’

Minja Subota preminuo je 17. septembra 2021. godine Foto: Printscreen

A Mira je rekla: ‘Stvarno si srce, u pravu si’, i dala mi torbu. Ulazimo u aerodromsku zgradu, kad ono – sve blokirano. Obezbeđenje na sve strane. Na sredini prostorije, gde je tada bila pasoška i carinska kontrola, stoji Mirin suprug Cvijetin Mijatović, okružen pratnjom. Krenuo u susret supruzi, grli je, a onda se pozdravlja sa svima nama i zahvaljuje što smo čuvali njegovu Miru.

Cvijetin Mijatović Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia