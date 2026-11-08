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Žiri regionalne nagrade „Zlatni triler“, koju dodeljuje Udruženje pisaca trilera - UPiT, izabrao je troje finalista za najbolji regionalni triler objavljen tokom 2025. godine.

Finalisti izbora za „Zlatni triler“ su: Anja Mijović za roman „Otpadnici, slučaj četvrti“ (Srbija), Jurica Pavičić za roman „Usta puna mora“ (Hrvatska) i Darko Tuševljaković za roman „Karota“ (Srbija).

U ovogodišnjem izboru učestvovalo je 37 romana autora iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a žiri je prethodno izdvojio deset naslova koji su ušli u uži izbor.

Foto: Promo

O dobitniku, kao i prošle godine, odlučuje tročlani žiri u sastavu dr Dean Duda, profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Jasmina Marković Karović, urednica i vlasnica izdavačke kuće Urban Reads; i Srdan Golubović, reditelj, scenarista i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

„Zlatni triler“ ustanovilo je regionalno Udruženje pisaca trilera – UPiT, sa ciljem afirmacije trilera i krimi romana, povezivanja autora iz regiona i promocije savremene žanrovske književnosti.

Foto: Promo

Prvi „Zlatni triler“ dodeljen je 2025. godine, a pripao je Otu Oltvanjiju za „Polje meduza“, romanu koji ove godine doživljava veliku popularnost u Francuskoj. „Srebrni triler“ osvojila je Sonja Ćirić za „Da li i kod tebe pljušti?“, dok je „Bronzani triler“ pripao Đorđu Bajiću za roman „Umri, ljubavi!“. Nagrade je uručio Ju Nesbe, trenutno najpopularniji svetski pisac trilera koji je bio počasni gost prvog Thrillerfesta.

Foto: Promo

Ovogodišnji laureat biće proglašen u okviru drugog Beogradskog Thrillerfesta, 5. decembra 2026. godine, i to u mts Dvorani, u prostoru „Central Hall”. Nagradu će ove godine uručiti čuvena islandska spisateljica Irsa Sigurdardotir.