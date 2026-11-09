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Lazar Ristovski je u Moskvi dobio medalju "Mihail Čehov", priznanje za životno delo u pozorištu i na filmu.Nagrada mu je uručena na jubilarnom, 20. filmskom festivalu "Rusko zarubežje". Priznanje nosi ime slavnog pedagoga, učenika Stanislavskog i nećaka velikog pisca Antona Pavloviča Čehova. Pre našeg glumca, ovu medalju dobili su Nikita Mihalkov, Helen Miren, Marina Vladi i Piter Justinov.

Ristovski se odmah posle dodele oglasio na Instagramu. Kaže da je veče bilo izuzetno emotivno i da su članovi žirija redom govorili o njegovom radu. Posebno se zahvalio direktoru festivala Sergeju Zajcevu i publici koja ga je u Moskvi dočekala kao svog.

Fotografije sa venčanja Lazara i Anice Ristovski

Lazar Ristovski i Anica lazić Ristovski venčali su se na intimnoj ceremoniji Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

Poruku je završio jednostavno: "Rusija ceni umetnike." Prva mu je čestitala supruga Anica Lazić. Supružnici trenutno snimaju novu seriju "Falsifikatori".

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Lazar Ristovski o stranju na filmu Izvor: Kurir