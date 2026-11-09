Pozorišni fenomen: "Knjiga o Milutinu" i Nenad Jezdić slave pet godina i četiri stotine izvođenja
- Nenad Jezdić kaže da ga pokreće publika, dok je Egon Savin ističe kao antiratnu priču o besmislu rata i žrtvama.
- Predstava je osvojila više nagrada, a novembarska izvođenja su rasprodata istog dana kada se pojave u repertoaru.
Pet godina nakon premijernog izvođenja, u sredu, 11. novembra, predstava "Knjiga o Milutinu" biće izvedena 400. put na Novoj sceni Zvezdara teatra! Igrajući lik Milutina Ostojića kako na matičnoj sceni Zvezdara teatra, tako i na gostovanjima na regionalnim i svetskim scenama, Nenada Jezdića je u ovoj monodrami pogledalo više od 123.000 ljudi.
Antiratna priča
Pripremajući se za premijeru ovog komada, reditelj Egon Savin je istakao zašto je "Knjiga o Milutinu" pre svega antiratna predstava.
- Jednostavnim i emotivnim rečenicama Milutin donosi strašne slike rata, meri događaje svojim merilima i ukazuje ne samo na besmislenost rata u kojem je pobeda ostvarena desetkovanjem vojske i naroda, žrtvovanjem omladine već i o lakovernosti naroda koji, poveden idejom velike države južnih Slovena, ostavlja svoje voljene boreći se i ginući za "više" ciljeve, koje ni sami sebi ne mogu objasniti. Njegov glas je glas razuma - on se oštro suprotstavlja "heroizmu" koji je plaćen hiljadama života i slavi stečenoj nestankom polovine stanovništva Srbije - rekao je Savin.
Nenad Jezdić igra ponekad ovaj naslov i deset puta mesečno, što je i nedovoljno jer je interesovanje veliko.
- Zahvalan sam životu i svemu, povrh svega publici na koncentraciji, budnosti i emociji koja me pokreće: svaki vaš uzdah čujem i suzu vidim, e to mi je tek tajnovito i čarobno i novo! Kad osetim da nisam dovoljno u sceni i tekstu, a pronađem u mraku taj jedan pogled i jednu suzu, i jedno lice s kojim vredi plakati... Priželjkujem da se moja i vaša tajna produbljuje i umnožava - poručuje Nenad Jezdić.
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Autor scenografije i kostima za "Knjigu o Milutinu" je Vesna Popović, kompozitor je Bora Dugić, a adaptaciju teksta potpisuje sam reditelj Egon Savin.
Predstava je dobila nagradu Zlatna kolajna za najbolju monodramu na Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu, a potom je na Festivalu malih pozorišnih formi u Zaječaru 2022. godine takođe proglašena za najbolju predstavu u celini, a na istom festivalu je odnela i nagradu publike.
Nenadu Jezdiću dodeljena je i nagrada Vitez srpske glume u okviru 14. manifestacije Vidovdanske kulturne svečanosti, održane na Zlatiboru 2023. godine.
Karate planule
Predstava je nastala po knjizi Danka Popovića "Knjiga o Milutinu", koja je najčitanija knjiga posleratne srpske književnosti. Objavljena je 1985. godine, imala je tiraž od čak 40 izdanja i prodata je u više od 500.000 primeraka.
Tokom novembra predstava će biti izvedena još 14, 16, 26. i 30. 11. na Novoj sceni Zvezdara teatra i, naravno, nema više karata jer se svako izvođenje rasproda istog dana kad izađe repertoar.
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