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Kad god čuje dobru šalu ili naiđe na lepe stihove, Svetlana Ceca Bojković prvo pomisli na Petra Kralja. Bili su glumački tandem koji se razumeo bez reči. Bili su i kumovi, jer je stajala uz njega i Sonju kada su se venčavali. Pored Pere je na sceni bila slobodna, kao riba u vodi, dok je on govorio pesmu "Santa Maria della Salute" onako kako retko ko ume. Danas je petnaest godina od njegovog odlaska, a njihov Atelje 212 slavi sedamdeseti rođendan. To pozorište očigledno nosi neku magiju dugovečnosti. Dok Mira Banjac i Renata Ulmanski ponosno gaze devedeset sedmu, Ceca se samo nasmeje na priče o godinama. Kaže da s njima starijima razgovaraju samo da ih zabeleže dok su živi, a ona zapravo živi punim plućima. Uživa u novoj predstavi "Gladni duhovi" i hvali mlade glumce koji se sami bore za svoje mesto pod reflektorima.

Fotografija Petra Kralja i Cece Bojković u mladosti Foto: Damir Derivašagić



- Petar Kralj je deo mog glumačkog, ali i privatnog života. Bila sam kuma na venčanju njemu i Sonji. Godinama smo se družili i on je i dalje veoma živ u mom sećanju. Kad god se dogodi nešto duhovito ili poetično, uvek se setim Pere. Bio je nezaboravan recitator - njegova interpretacija pesme "Santa Maria della Salute" ostaje za pamćenje. Umeo je da govori poeziju, a to ne umeju svi, čak ni među velikim glumcima - priseća se Ceca i nastavlja:

- Bio je svestran, hrabar, odan prijatelj i pre svega iskren čovek. Nikada nije nametao svoje mišljenje, znanje, niti savete. Ustezao se da kaže "uradi ovo ili ono", jer je smatrao da čovek sam mora da dođe do rešenja. Imao je duboko razumevanje za ljude. Bio je sjajan kolega, a o tome kakav je bio glumački partner, suvišno je i govoriti. Igrali smo zajedno u bezbroj dugovečnih predstava i pored njega sam se na sceni uvek osećala potpuno prirodno, kao riba u vodi.

Pogledajte uloge Cece Bojković

1/4 Vidi galeriju Ceca Bojković se vraća glumi Foto: Kurir štampano, Dragana Udovičić



S Cecom je neizbežan bio razgovor o parlamentarnim izborima.

- Društvo je u stanju kakvo je, u suštini, oduvek i bilo. Trenutno se nalazimo u svojevrsnom interregnumu gde nova vlast još nije stabilizovana, ali to je prolazno i proći će. Sigurna sam trista posto da bi se Pera iskreno radovao svemu dobrom i pobedi Studentske liste. Do tada bi pomagao ljudima i pružao ruku podrške. Ljudi dolaze i odlaze, to je prirodan tok - konstatuje glumica.

Za nju je ove nedelje važan dan jer otvara izložbu posvećenu svom kumu kojom se obeležava 70 godina Ateljea 212.

- Petar je držao do tradicije. Bio bi veoma uzbuđen što Atelje toliko dugo traje i što uživa takvo poštovanje. Osećao bi se srećnim što je pozorište uspelo da opstane bez obzira na sve okolnosti koje su se menjale, jer se ta tradicija uvek poštovala - smatra glumačka legenda.

Vasilija Jezdić Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



Iza nje je uspešna premijera predstave "Gladni duhovi", u kojoj su joj partnerke Dara Džokić, Isidora Minić i mlada Vasilija Jezdić:

- Vasilija je još uvek studentkinja glume, a već izuzetno darovita glumica, uz to veoma pametna i lepo vaspitana devojka.

Na društvenim mrežama trenutno je postala viralna njena izjava da je odlučila da živi život punim plućima.

- Tako i treba u ovim godinama. Snimala sam podkast za Glumačku organizaciju Srbije i to treba uskoro da bude emitovano.

Mira i Rale Foto: Privatna arhiva

Razgovaraju sada s nama starijima valjda da nas zabeleže dok smo još živi (smeh) - iskrena je Ceca, koja se osvrnula i na svoje starije koleginice.

- Mira Banjac je baš prošle nedelje proslavila 97. rođendan. Poslala sam još čestitku. Sad će i Renata... Renata Ulmanski slavi rođendan 29. novembra i puni 97 - zaključuje Bojkovićeva.

Njegova kuća ga nije zaboravila: Izložba "Živeo život"

Povodom obeležavanja 15 godina od smrti Petra Kralja, pozorište Atelje 212 priredilo je izložbu fotografija iz arhive pozorišta "Živeo život Pera Kralj". Petar Kralj (1941-2011) bio je stalni član ansambla Ateljea 212 od 1968. do 1979, kada odlazi u slobodne umetnike. Igrao je na scenama mnogih pozorišta, a najviše u Ateljeu 212 i Narodnom pozorištu. U Ateljeu je igrao u više od 50 predstava. Izložba će biti otvorena na Dan pozorišta, 12. novembra, u 18 časova u gornjem foajeu Ateljea 212, a izložbu će otvoriti Svetlana Bojković i Milan Caci Mihailović. Ovom izložbom Atelje 212 će proslaviti 70 godina svog postojanja.

Bonus video: Ceca Bojković na Kurir televiziji