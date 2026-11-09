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Beogradska premijera monodrame „Šta će nići kad posadiš srce” u pozorištu „Boško Buha” održana je večeras, 9. novembra u Ustanovi kulture „Vuk". Brojne javne ličnosti nisu želeli da propuste ovu modernu bajku koja je već izazvala veliku pažnju.

Iz prvog reda monodramu su gledali Jelena Đoković koja nije skidala osmeh sa lica i svakako da je bila zvezda večeri. Poznato je da ona i najbolji srpski teniser Novak Đoković ne propuštaju kulturne događaje u Beogradu, te ih rado posećuju kad god su u Srbiji. Premijeri su prisustvovali i Anđelka Stević-Žugić sa suprugom Markom, pevačice Marija Šerifović i Jovana Pajić i mnogi drugi.

1/5 Vidi galeriju Premijera predstave "Šta će nići kada posadiš srce" Foto: Damir Dervišagić

Nakon uspešne premijere u banjalučkom Jazavcu, Vladimir Nićiforović Nići donosi novu scensku priču pred beogradsku publiku. Monodrama "Šta će nići kad posadiš srce", po tekstu Đorđa Kosića i u režiji Nikole Zavišića, igrala se premijerno 9. novembra na sceni pozorišta "Boško Buha", čije predstave se izvode u "Vuku".

U središtu ove moderne bajke sa pevanjem i plakanjem nalazi se junak koji kroz snažnu igru i humor ogoljuje lične dileme. Predstava prati intimnu potragu za mestom u svetu. Gledaoci prisustvuju borbi sa strahovima i preispitivanju zaboravljenih izbora. Uz Nićiforovića na bini na specifičan način igra i Ivan Mihailović.