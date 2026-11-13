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Glumica Katarina Vićentijević, koju je publika zavolela kao Zazu u seriji „Srećni ljudi“ i neponovljivu Dudu Piroćanku u „Porodičnom blagu“, već decenijama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih televizijskih komedija. Iako se posle velikog uspeha ovih ostvarenja ređe pojavljivala na malim ekranima, od glume nikada nije odustala. Naprotiv, nastavila je da gradi karijeru u pozorištu,piše monodrame i radi sa mladim talentima.

Foto: Printscreen/Youtube

Nedavno se ponovo pojavila pred televizijskom publikom u popularnoj seriji „Radio Mileva“, a njena prepoznatljiva boja glasa odmah je podsetila gledaoce na čuvenu Dudu i repliku koju mnogi i danas citiraju: „Da ti kaže Duda tebe nešto“.

Međutim, Katarina je u jednom od novijih intervjua razjasnila i dugogodišnju zabludu o svom životu. Naime, iako su brojni mediji godinama pisali da se povukla iz glume i preselila u rodno Valjevo, ona je objasnila da takvi navodi nisu tačni i da je sve vreme bila profesionalno aktivna.

Zaza i Duda donele su joj ogromnu popularnost

Katarina Vićentijević rođena je u Valjevu 1969. godine, a glumu je diplomirala u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše.

Foto: printscreen/instagram/vicentijevickatarina

Prve korake pred kamerama napravila je u manjim ulogama, ali je šira publika upoznala zahvaljujući serijama Siniše Pavića. U „Srećnim ljudima“ igrala je Zazu, dok je u „Porodičnom blagu“ tumačila Dudu Piroćanku, lik čiji su govor, temperament i komične situacije ostali upamćeni i decenijama kasnije.

Iako su joj ove uloge donele veliku popularnost, glumica je priznala da se nikada nije sasvim navikla na pažnju koju je dobijala.

U intervjuu za „Blic“ u martu 2026. godine otkrila je da je i danas iznenadi kada je prolaznici zaustave i prepoznaju kao Zazu ili Dudu. Popularnost tih serija pomogla joj je da lakše organizuje gostovanja sa pozorišnim predstavama, ali nije želela da svoj profesionalni život ograniči samo na televiziju.

Katarina Vićentijević Foto: Printscreen/Televizija Valjevo Plus

Priznala je i da je tokom godina dobijala ponude za nove uloge, ali da joj nije bilo presudno koliko prostora lik ima u scenariju, već koliko joj pruža mogućnosti da ga glumački oblikuje. Zbog toga je neke angažmane odbila, a više pažnje posvetila pozorišnom radu.

Otkrila zašto je stalno pisalo da je nestala

Iako su se godinama pojavljivali tekstovi u kojima se tvrdilo da je napustila glumu, Katarina je objasnila da je stvarnost potpuno drugačija.

- Sve vreme sam aktivno u glumi, iako široki auditorijum to ne vidi, jer nisam u Beogradu i ne pojavljujem se na televiziji - govorila je ranije glumica.

Međutim, u novijem razgovoru posebno se osvrnula na medijske napise koji su se iznova pojavljivali sa gotovo identičnim informacijama.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije "Radio Mileva":

1/8 Vidi galeriju Katarina Vićentijević u seriji "Radio Mileva" – od "Porodičnog blaga" do novih uloga. Foto: Printscreen/RTS, printscreen/instagram/vicentijevickatarina

Objasnila je da su se godinama ponavljale tvrdnje da se preselila u Valjevo i potpuno promenila profesiju, iako je nastavila da radi kao glumica, autorka i pedagog. Posebno ju je zabavljalo kada bi naišla na naslov o tome da se više ne bavi glumom, pa bi i sama otvorila tekst da vidi koji joj se to novi posao pripisuje.

Danas radi na relaciji Beograd-Valjevo, a već četvrt veka bavi se i pedagoškim radom. U Valjevu sarađuje sa KUD „Abrašević“, dok u Beogradu radi na scenskom govoru, javnom nastupu, artikulaciji i oslobađanju od treme.

Gledaoci je prepoznali u „Radio Milevi“

Posle duže pauze od velikih televizijskih projekata, Katarina se pojavila u seriji „Igra sudbine“, a zatim i u „Radio Milevi“.

U popularnom RTS-ovom sitkomu odigrala je imućnu ženu koja dolazi da zatraži advokatske usluge od Mikice, lika kojeg tumači Nenad Stojmenović.

Foto: printscreen/instagram/vicentijevickatarina

Danas piše predstave i prenosi znanje mlađim generacijama

Pored glume, Katarina Vićentijević godinama se bavi pisanjem i izvođenjem monodrama, među kojima su „Ne mogu da se ljubim“, „Prijatelji iz kontejnera“, „Mama s krunom na glavi“ i „Ako kosu pustim“.

Za svoj dramski tekst namenjen deci dobila je i nagradu, dok joj je rad sa mladima postao jedan od najvažnijih delova profesionalnog života.

Video: Irfan Mensur u seriji "Radio Mileva"