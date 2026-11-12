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Film "Pukotina u ledu" rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš u ponedeljak, 16. novembra, završava svoj bioskopski život. Tim povodom biće održana posebna oproštajna projekcija uz prisustvo ekipe filma.

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Foto: Dunja Dopsaj

Projekcija je zakazana za 19.30 u MTS Dvorani, sala 6.

Film prati Mariju Cerovinu (Jovana Stojiljković), mladu klizačicu koja se, nakon majčine smrti, suočava sa porodičnim problemima, sopstvenom seksualnošću i svetom u kojem su žene izložene različitim oblicima eksploatacije.

Film je premijerno prikazan letos na Sarajevskom filmskim festivalu, a potom i na festivalu u Herceg Novom. Na Niškom filmskom festivalu, Jovana Stojiljković nagrađena je priznanjem "Carica Teodora" za najbolju žensku ulogu za tumačenje Marije.

Oproštajna projekcija biće prilika da se publika još jednom sretne sa filmom na velikom platnu, ali i sa njegovom ekipom. Pozvani su i oni koji su film već gledali i kojima se dopao, ali i oni koji još nisu imali priliku da ga pogledaju.

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Foto: Dunja Dopsaj

Karte su u prodaji na sajtu MTS dvorane.

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