Međugalaktička avantura se nastavlja! „Super Mario Galaxy Movie“ , novi animirani hit kompanija Nintendo i Illumination, koji je osvojio bioskopske blagajne širom sveta, stiže ekskluzivno na SkyShowtime 14. novembra. Nastavak omiljenog porodičnog filma ponovo donosi avanture dobro poznatih junaka iz Super Mario univerzuma, koji su osvojili srca publike svih generacija.

U filmu „The Super Mario Galaxy Movie“, Mario i Luiđi nastavljaju svoje avanture u Kraljevstvu pečuraka, gde se sa svakodnevnim izazovima suočavaju uz dobro poznati optimizam i avanturistički duh. Upoznaju novog prijatelja Jošija, pokušavaju da prevaspitaju Bauzera, koji je sada smanjen na minijaturnu veličinu, i raduju se predstojećoj proslavi rođendana princeze Pič. Međutim, neočekivani poziv u pomoć odvodi ih na uzbudljivo putovanje kroz galaksiju, gde ih očekuju novi svetovi, nepredviđene opasnosti i susreti sa poznatim likovima, među kojima su Rozalina i Bauzer Mlađi.

Režiju filma „The Super Mario Galaxy Movie“ ponovo potpisuju Aron Horvat i Majkl Dželenik, filmski autori nominovani za Zlatni globus, poznati po zajedničkom radu na ostvarenjima Teen Titans Go! i Teen Titans Go! To the Movies. Scenario je napisao Metju Fogel, koji je radio i na filmu Minions: The Rise of Gru. Producenti filma su Kris Meledandri, osnivač i izvršni direktor studija Illumination, nominovan za Oskara, i Šigeru Mijamoto, predstavnik kompanije Nintendo i tvorac legendarnog lika Super Marija.

Film „The Super Mario Galaxy Movie“ pridružuje se sve bogatijoj ponudi porodičnih filmskih hitova dostupnih na SkyShowtime platformi, među kojima su „How to Train Your Dragon“(2025), „The Bad Guys 2“, „The SpongeBob Movie: Search for SquarePants“ i „Wicked: For Good“.

SkyShowtime je dostupan direktno korisnicima putem aplikacije na Apple iOS i tvOS uređajima, Android uređajima i Android TV platformi, kao i putem Google Chromecast uređaja, LG i Samsung pametnih televizora. Na određenim tržištima dostupan je i putem Amazon Fire TV uređaja i usluge Prime Video Channels. Sadržajima platforme može se pristupiti i putem zvaničnog sajta www.skyshowtime.com .

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Međugalaktička avantura se nastavlja! „Super Mario Galaxy Movie“, novi animirani hit kompanija Nintendo i Illumination, koji je osvojio bioskopske blagajne širom sveta, stiže ekskluzivno na SkyShowtime 14. novembra. Nastavak omiljenog porodičnog filma ponovo donosi avanture dobro poznatih junaka iz Super Mario univerzuma, koji su osvojili srca publike svih generacija.

U filmu „The Super Mario Galaxy Movie“, Mario i Luiđi nastavljaju svoje avanture u Kraljevstvu pečuraka, gde se sa svakodnevnim izazovima suočavaju uz dobro poznati optimizam i avanturistički duh. Upoznaju novog prijatelja Jošija, pokušavaju da prevaspitaju Bauzera, koji je sada smanjen na minijaturnu veličinu, i raduju se predstojećoj proslavi rođendana princeze Pič. Međutim, neočekivani poziv u pomoć odvodi ih na uzbudljivo putovanje kroz galaksiju, gde ih očekuju novi svetovi, nepredviđene opasnosti i susreti sa poznatim likovima, među kojima su Rozalina i Bauzer Mlađi.

Režiju filma „The Super Mario Galaxy Movie“ ponovo potpisuju Aron Horvat i Majkl Dželenik, filmski autori nominovani za Zlatni globus, poznati po zajedničkom radu na ostvarenjima Teen Titans Go! i Teen Titans Go! To the Movies. Scenario je napisao Metju Fogel, koji je radio i na filmu Minions: The Rise of Gru. Producenti filma su Kris Meledandri, osnivač i izvršni direktor studija Illumination, nominovan za Oskara, i Šigeru Mijamoto, predstavnik kompanije Nintendo i tvorac legendarnog lika Super Marija.

Film „The Super Mario Galaxy Movie“ pridružuje se sve bogatijoj ponudi porodičnih filmskih hitova dostupnih na SkyShowtime platformi, među kojima su „How to Train Your Dragon“(2025), „The Bad Guys 2“, „The SpongeBob Movie: Search for SquarePants“ i „Wicked: For Good“.

www.skyshowtime.com SkyShowtime je dostupan direktno korisnicima putem aplikacije na Apple iOS i tvOS uređajima, Android uređajima i Android TV platformi, kao i putem Google Chromecast uređaja, LG i Samsung pametnih televizora. Na određenim tržištima dostupan je i putem Amazon Fire TV uređaja i usluge Prime Video Channels. Sadržajima platforme može se pristupiti i putem zvaničnog sajta

Mesečna cena SkyShowtime paketa Standard sa reklamama iznosi 5,99 evra, paketa Standard 8,99 evra, dok je mesečna pretplata za paket Premium 10,99 evra.