Nils Veterholm iz serije "Mladi kraljevići" stiže u Hartefakt Kuću: Kako izgleda Čehovljev "Galeb" kad u priču uđe srpska svinja?
- Predstava 'KOSTJA: balada o svinjama i galebovima' premijerno stiže 22. novembra u Hartefakt Kuću, a prva repriza je 23. novembra.
- U svojim utiscima, švedska kritika posebno ističe nagle i neočekivane preokrete, kao i spoj kritike civilizacije, improvizacije i neposrednog obraćanja publici.
„KOSTJA: balada o svinjama i galebovima“, u reżiji Andreja Nosova i uz dramaturgiju Sofije Dimitrijević, u koprodukciji sa švedskom pozorišnom kompanijom Konträr, premijerno će biti izvedena 22. novembra u Hartefakt Kući u Beogradu. U glavnoj ulozi je švedski glumac Nils Veterholm.
Prva repriza zakazana je za 23. novembar, a karte za oba datuma dostupne su na sajtu Tickets.rs, kao i na prodajnim mestima Tickets-a.
Komad polazi od Čehovljevog „Galeba“, ali njegovu priču vodi u neočekivanom pravcu. U središtu je Kostja, umetnik koji pokušava da ostavi trag i pronađe razumevanje publike. Jedna srpska svinja, jedan mrtvi pisac i jedno pozorište koje nestaje pre nego što je nastalo otvaraju prostor za priču o umetničkoj ambiciji, usamljenosti i strahu od zaborava. „Sirova i nepredvidiva, ova predstava je iskren razigrani vapaj u svetu koji vapaj smatra slabošću. Susret između glumca i publike je duhovit, potresan i dirljiv“, kaže dramaturškinja Sofija Dimitrijević.
Predstava je razvijana kroz umetnički proces i zajednički rad reditelja Andreja Nosova i švedskog glumca Nilsa Veterholma, a švedska premijera održana je 17. oktobra u Stokholmu. U svojim utiscima, švedska kritika posebno ističe nagle i neočekivane preokrete, kao i spoj kritike civilizacije, improvizacije i neposrednog obraćanja publici. Predstava se izvodi na engleskom, sa elementima na švedskom i srpskom jeziku i titlovima na srpskom.
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Nils Veterholm je mladi švedski glumac i dobitnik nagrade „Zvezda u usponu“ (Rising Star) na Stokholm Film festivalu 2025. godine. Član je ansambla Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten u Stokholmu, a publici je poznat i po ulozi u Netfliksovoj seriji „Mladi kraljevići“ (Young Royals).
Autorski tim čine i Nađa Vukorep, koja potpisuje scenografiju i kostim, Nemanja Calić, zadužen za dizajn svetla, Vladimir Pejković, kompozitor, Marija Milenković, zadužena za scenski pokret, i Marijana Janković, fotografkinja.
Ova koprodukcija nastavlja saradnju Hartefakta iz Srbije i švedske pozorišne kompanije Konträr/PotatoPotato, uz podršku Švedskog instituta. Saradnja je započeta autorskim projektom Freje Halberg „Umetnost i novac“, u kojem igraju Vanja Ejdus i Milica Stefanović.