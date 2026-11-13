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„KOSTJA: balada o svinjama i galebovima“, u reżiji Andreja Nosova i uz dramaturgiju Sofije Dimitrijević, u koprodukciji sa švedskom pozorišnom kompanijom Konträr, premijerno će biti izvedena 22. novembra u Hartefakt Kući u Beogradu. U glavnoj ulozi je švedski glumac Nils Veterholm.

Kostja balada o svinjama i galebovima Foto: Marijana Janković

Prva repriza zakazana je za 23. novembar, a karte za oba datuma dostupne su na sajtu Tickets.rs, kao i na prodajnim mestima Tickets-a.

Komad polazi od Čehovljevog „Galeba“, ali njegovu priču vodi u neočekivanom pravcu. U središtu je Kostja, umetnik koji pokušava da ostavi trag i pronađe razumevanje publike. Jedna srpska svinja, jedan mrtvi pisac i jedno pozorište koje nestaje pre nego što je nastalo otvaraju prostor za priču o umetničkoj ambiciji, usamljenosti i strahu od zaborava. „Sirova i nepredvidiva, ova predstava je iskren razigrani vapaj u svetu koji vapaj smatra slabošću. Susret između glumca i publike je duhovit, potresan i dirljiv“, kaže dramaturškinja Sofija Dimitrijević.

Andrej Nosov Foto: Anđa Brstina

Predstava je razvijana kroz umetnički proces i zajednički rad reditelja Andreja Nosova i švedskog glumca Nilsa Veterholma, a švedska premijera održana je 17. oktobra u Stokholmu. U svojim utiscima, švedska kritika posebno ističe nagle i neočekivane preokrete, kao i spoj kritike civilizacije, improvizacije i neposrednog obraćanja publici. Predstava se izvodi na engleskom, sa elementima na švedskom i srpskom jeziku i titlovima na srpskom.

Pogledajte fotografije iz predstave

1/7 Vidi galeriju KOSTJA: balada o svinjama i galebovima Foto: Marijana Janković

Nils Veterholm je mladi švedski glumac i dobitnik nagrade „Zvezda u usponu“ (Rising Star) na Stokholm Film festivalu 2025. godine. Član je ansambla Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten u Stokholmu, a publici je poznat i po ulozi u Netfliksovoj seriji „Mladi kraljevići“ (Young Royals).

Autorski tim čine i Nađa Vukorep, koja potpisuje scenografiju i kostim, Nemanja Calić, zadužen za dizajn svetla, Vladimir Pejković, kompozitor, Marija Milenković, zadužena za scenski pokret, i Marijana Janković, fotografkinja.