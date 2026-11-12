Umrla američka glumica Irma P. Hol: Svi je znamo kao "Veliku mamu"
Američka glumica Irma P. Hol, koja je stekla slavu u 60. godini i koja se proslavila ulogama u filmovima "Hrana za dušu" (Soul food) i "Gangsterska petorka" (The ladykillers), preminula je u 91. godini u Dalasu, saopštila je njena porodica, prenosi Tanjug.
Kako je saopšteno, Irma P. Hol je preminula u utorak u Dalasu, navodi CNN.
Hol je mnogim gledaocima bila najpoznatija kao "Velika mama" u ulozi koja joj je donela nagradu američke organizacije Nacionalna asocijacija za unapređenje obojenih osoba (NAACP) za izvanredna ostvarenja na filmu, televiziji, pozorištu, muzici i književnosti. Dobila je i nagradu žirija na Filmskom festivalu u Kanu za svoju ulogu Marve Manson, uz Toma Henksa u komediji braće Koen "Ubice dama" iz 2004. godine.
Irma P. Hol je bila rođena kao Irma Dolores Plejer 3. juna 1935. u Bomontu, u Teksasu, odrasla je u Čikagu, a kasnije se vratila u Teksas zbog studija. Više od dve decenije je predavala engleski i strane jezike u javnim školama u Dalasu a njen put do filma počeo je kada ju je glumac i reditelj Rejmond Sen Žak čuo kako recituje poeziju u Dalasu i angažovao je za ulogu u svom filmu "Knjiga brojeva" iz 1973. godine.