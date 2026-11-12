Slušaj vest

Američka glumica Irma P. Hol, koja je stekla slavu u 60. godini i koja se proslavila ulogama u filmovima "Hrana za dušu" (Soul food) i "Gangsterska petorka" (The ladykillers), preminula je u 91. godini u Dalasu, saopštila je njena porodica, prenosi Tanjug.
Kako je saopšteno, Irma P. Hol je preminula u utorak u Dalasu, navodi CNN.

Irma P. Hol
Irma P. Hol Foto: Touchstone Pictures / Jacobson C / AFP / Profimedia


Hol je mnogim gledaocima bila najpoznatija kao "Velika mama" u ulozi koja joj je donela nagradu američke organizacije Nacionalna asocijacija za unapređenje obojenih osoba (NAACP) za izvanredna ostvarenja na filmu, televiziji, pozorištu, muzici i književnosti. Dobila je i nagradu žirija na Filmskom festivalu u Kanu za svoju ulogu Marve Manson, uz Toma Henksa u komediji braće Koen "Ubice dama" iz 2004. godine.

Irma P. Hol
Irma P. Hol Foto: Jackson Lee Davis/SundanceTV / Everett / Profimedia


Irma P. Hol je bila rođena kao Irma Dolores Plejer 3. juna 1935. u Bomontu, u Teksasu, odrasla je u Čikagu, a kasnije se vratila u Teksas zbog studija. Više od dve decenije je predavala engleski i strane jezike u javnim školama u Dalasu a njen put do filma počeo je kada ju je glumac i reditelj Rejmond Sen Žak čuo kako recituje poeziju u Dalasu i angažovao je za ulogu u svom filmu "Knjiga brojeva" iz 1973. godine.

Ne propustitePop kulturaMlada glumica pronađena mrtva ispred zgrade: Kamere snimile njene poslednje trenutke, tužilaštvo naložilo istragu
Francuska glumica Anžel Mecger, poznata po seriji „Chair tendre“, preminula u 28. godini
Pop kulturaUmrla manekenka koja je imala dvoje dece s Robertom de Nirom
De Niro i Tuki su dobili blizance profimedia-0981121822.jpg
KulturaUmrla glumica Ognjanka Ognjanović: Majka Anje Mandić preminula u 77. godini
Ognjanka Ognjanović-Žutić
Pop kulturaUmrla glumica Jekatarina Rajkina, ćerka čuvenog satiričara koja je gotovo pola veka igrala u istom teatru
Jekaterina Rajkina sa bratom Konstantinom Rajkinom