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Američka glumica Irma P. Hol, koja je stekla slavu u 60. godini i koja se proslavila ulogama u filmovima "Hrana za dušu" (Soul food) i "Gangsterska petorka" (The ladykillers), preminula je u 91. godini u Dalasu, saopštila je njena porodica, prenosi Tanjug.

Kako je saopšteno, Irma P. Hol je preminula u utorak u Dalasu, navodi CNN.

Irma P. Hol Foto: Touchstone Pictures / Jacobson C / AFP / Profimedia



Hol je mnogim gledaocima bila najpoznatija kao "Velika mama" u ulozi koja joj je donela nagradu američke organizacije Nacionalna asocijacija za unapređenje obojenih osoba (NAACP) za izvanredna ostvarenja na filmu, televiziji, pozorištu, muzici i književnosti. Dobila je i nagradu žirija na Filmskom festivalu u Kanu za svoju ulogu Marve Manson, uz Toma Henksa u komediji braće Koen "Ubice dama" iz 2004. godine.

Irma P. Hol Foto: Jackson Lee Davis/SundanceTV / Everett / Profimedia