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Nova serija „Dobra kći“ (The Good Daughter), zasnovana na istoimenom bestseleru spisateljice Karin Sloter, premijerno stiže danas, 12. novembra, na HBO Max. U glavnim ulogama su Rouz Birn i Megan Fejhi, koje u napetom trileru tumače dve sestre primorane da se suoče sa traumatičnom prošlošću i tajnama koje su ih godinama razdvajale.

Svih šest epizoda nove serije „Dobra kći“ odmah je dostupno na striming platformi HBO Max.

Serija Dobra kći Foto: PEACOCK/Fifth Season, HBO

Sestre Šarlot „Čarli“ Kvin (Megan Fejhi) i Samanta Kvin (Rouz Birn) poslednjih dvadeset godina pokušavaju da ponovo izgrade svoje živote nakon jedne noći nasilja koja je zauvek promenila njihovu porodicu. Čarli je ostala u rodnom Pajkvilu i, poput njihovog oca, postala advokatica, dok se Samanta preselila u Njujork i izgradila uspešnu karijeru.

Kada novi čin nasilja potrese Pajkvil, Čarli se zatiče na mestu događaja, a bolna sećanja i duboko zakopane tajne ponovo izlaze na površinu. Samanta se vraća kući, a sestre moraju da se suoče sa novom misterijom koja bi mogla ponovo da ih zbliži ili zauvek razdvoji.

Zasnovana na bestseleru „The Good Daughter“ iz 2017. godine, serija spaja napeti kriminalistički triler sa emotivnom pričom o porodici, ljubavi, traumi i snazi da se prevaziđu životne nedaće. Radnja se odvija kroz dve vremenske linije i iz perspektive dve sestre, istražujući ne samo posledice jednog čina nasilja već i pitanje u kojoj meri nas iskustva iz prošlosti oblikuju godinama kasnije.

Serija Dobra kći Foto: PEACOCK/Fifth Season, HBO

Autorka romana Karin Sloter ujedno je scenaristkinja svih šest epizoda, glavna kreativna producentkinja (showrunner) i izvršna producentkinja serije, a ovo je njen prvi scenaristički projekat.

Pored Rouz Birn i Megan Fejhi, u seriji glume Brendan Glison kao Rasti Kvin, Olivija Vilijams kao Harijet „Gama“ Kvin, Harper Stil kao Lenor i Majkl Dorman kao Ben.