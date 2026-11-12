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Na 32. Festivalu autorskog filma, koji će biti održan od 20. do 27. novembra, prvi put će biti predstavljen program Jugosfera. U njemu će biti prikazano jedanaest filmova autora iz zemalja bivše Jugoslavije - osam dugometražnih i tri kratka filma, koji će se takmičiti za nagradu „Bekim Fehmiu” za najbolje glumačko ostvarenje.

Uliks Fehmiu Foto: Nemanja Nikolić

O dobitniku nagrade odlučivaće glumac Uliks Fehmiu, dok će nagradu uručiti predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji na zatvaranju festivala, u petak 27. novembra.

Naziv Jugosfera preuzet je od pojma koji je britanski novinar i analitičar Tim Džuda uveo 2009. godine, ukazujući na mogućnost obnavljanja kulturnih, društvenih i drugih veza među građanima država nastalih raspadom Jugoslavije. Novi program 32. izdanja Festivala autorskog filma okuplja ostvarenja iz različitih sredina koja se bave temama što prevazilaze nacionalne granice - od porodičnih odnosa i ličnih kriza do društvenih podela, nasleđa prošlosti i potrage za mestom u savremenom svetu.

U programu će biti prikazani filmovi „Izgubljeni sin” Darka Štantea, „Male stvari” Zvonimira Jurića, „Skejtbording nije za devojčice” Dine Dume, „Sve što s tobom nije u redu” Urše Menart, „Danas je mama živa” Josipa Lukića, „Skriveni ljudi” Mihe Hočevara, „Sestra, brat i šaht” Milča Mančevskog i „Sramota i novac” Visara Morine.

Danas je mama živa Foto: FAF promo

Program obuhvata i tri kratka filma: „Borovnice” Isidore Veselinović, „Komšija” Dana Grabnara i „Nikola, Nikola” Leona Ristova. Ovi filmovi istražuju lične i društvene sukobe, odnose moći i moralne dileme u savremenom društvu.

Većina autora filmova iz ovog programa biće i gosti festivala.

Nagrada „Bekim Fehmiu”, nazvana po jednom od najznačajnijih glumaca sa ovih prostora, stavlja glumačko stvaralaštvo u središte novog programa i ističe povezanost kinematografija regiona kroz zajedničko filmsko nasleđe.

Filmovi iz programa Jugosfera biće prikazivani u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Pogledajte kadrove iz filmova koji stižu na FAF

1/11 Vidi galeriju FAF filmovi iz programa Jugosfera Foto: FAF promo, FAF promo, Asiana_Jurca_Avc, Maja Argakijeva, FAF promo

Glavna festivalska lokacija Festivala autorskog filma je mts Dvorana, a projekcije će se održavati i u Jugoslovenskoj kinoteci, Dvorani Kulturnog centra Beograda, Domu kulture „Studentski grad”, Art bioskopu Kolarac i CineGrand Rakovici. Deo programa biće prikazan i u Nišu, Čačku i Šapcu.

Pokrovitelj festivala je program Kreativna Evropa MEDIA, a partneri su Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Kraljevine Španije i Francuski institut u Srbiji.