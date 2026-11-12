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Jedan od najistaknutijih regionalnih alternativnih pop-rok sastava Buč Kesidi ove jeseni i zime nastavlja koncertni niz turnejom pod nazivom "Pusti da gori", koja bend vodi kroz osam gradova regiona - od Zagreba, preko Užica, Podgorice, Kruševca i Vranja, do Beograda, Kragujevca i Pančeva.

Turneja je započela 7. novembra nastupom na Brucošijadi FER u Zagrebu, nakon čega će bend nastupiti 20. novembra u Užicu - GKC Užice, 21. novembra u Podgorici - CZK Ribnica, 27. novembra u Kruševcu - klubu "Piranhi", 28. novembra u Vranju - Kulturno-obrazovnom centru Vranje, 29. novembra u Beogradu - klubu "Karmakoma", 4. decembra u Kragujevcu - SKC Kragujevac, dok će koncertni niz zaokružiti 5. decembra u Pančevu - Kulturnom centru Pančevo.

Kako je na svirkama benda Buč Kesidi

1/17 Vidi galeriju Buč Kesidi Foto: Vedran Metelko, Marko Tuđan



Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je publika birala i naziv turneje i gradove u kojima će se koncerti održati.

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