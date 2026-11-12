Buč Kesidi na turneji "Pusti da gori": Kruna svirka u beogradskom klubu za samo 200 ljudi
Jedan od najistaknutijih regionalnih alternativnih pop-rok sastava Buč Kesidi ove jeseni i zime nastavlja koncertni niz turnejom pod nazivom "Pusti da gori", koja bend vodi kroz osam gradova regiona - od Zagreba, preko Užica, Podgorice, Kruševca i Vranja, do Beograda, Kragujevca i Pančeva.
Turneja je započela 7. novembra nastupom na Brucošijadi FER u Zagrebu, nakon čega će bend nastupiti 20. novembra u Užicu - GKC Užice, 21. novembra u Podgorici - CZK Ribnica, 27. novembra u Kruševcu - klubu "Piranhi", 28. novembra u Vranju - Kulturno-obrazovnom centru Vranje, 29. novembra u Beogradu - klubu "Karmakoma", 4. decembra u Kragujevcu - SKC Kragujevac, dok će koncertni niz zaokružiti 5. decembra u Pančevu - Kulturnom centru Pančevo.
Kako je na svirkama benda Buč Kesidi
Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je publika birala i naziv turneje i gradove u kojima će se koncerti održati.
Decenija od prvog albuma u beogradskom klubu "Karmakoma"
Centralni datum turneje zakazan je za 29. novembar, nekadašnji Dan Republike, u beogradskom klubu "Karmakoma", gde će Buč Kesidi obeležiti značajan jubilej - deset godina od objavljivanja debitantskog albuma "Posesivno-ospulsivni hospul". Posetioce u "Karmakomi" očekuje poseban repertoar, sa akcentom na debitantsko izdanje i pesme koje dugo nisu svirane uživo, uz nezaobilazne numere iz celokupne dosadašnje diskografije, i to za samo 200 najvernijih fanova! Ulaznice su u prodaji na sajtu Tickets.rs i na svim njihovim prodajnim mestima.