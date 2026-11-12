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Atelje 212 danas proslavlja svoj 70. rođendan! Atmosfera tamo uopšte nije onakva kakvu zamišljate na velikim proslavama. Nema onog klasičnog slavlja sa tortom i šampanjcem. Glumci i zaposleni su rešili da ovaj rođendan obeleže potpuno drugačije, jer se pozorište trenutno bori sa ozbiljnim problemima. Okupili su se tačno u 17 časova u foajeu i poručili svima da ne pristaju na urušavanje svoje kuće.

Mira Trailović i Ljubiša Ristić Foto: Nenad Kostić, Arhiv Atelje 212

Situacija unutar zidina te institucije je prilično napeta. Ansambl traži hitnu ostavku vršioca dužnosti direktora Ljubiše Ristića. On je na to mesto postavljen 23. jula. Predstavnici beogradske vlasti su tada rekli da on dolazi da reši nagomilane probleme. Ansambl misle potpuno suprotno i smatraju ga odgovornim za pogoršanje poslovanja. Toliko su nezadovoljni da su 28. oktobra organizovali štrajk upozorenja u samom foajeu. Glumci su tada jasno izgovorili da traže od Sekretarijata za kulturu grada Beograda da razreši direktora dužnosti ukoliko on sam nema minimum dostojanstva da ode. Poručili su da redovno čiste svoje životne prostore, pa je vreme da to urade i sa radnim okruženjem.

Uz svoje kolege iz Ateljea stali su i glumci Narodnog pozorišta u Beogradu. Čekaju da reaguju i u njihovom slučaju i traže smene direktora Drame, a Boba Latinović govorila je o stanju u pozorištu "Boško Buha", tvrdeći da je stanje u kulturi sve gore i gore. Govorila je da su budžeti za produkciji manji, a Grad Beograd im ne isplaćuje ta sredstva.

Kako izgleda Atelje 212:

1/9 Vidi galeriju Tajne koje krije Atelje 212 Foto: Nemanja Nikolić

Upravni odbor pozorišta je stao uz ansambl. Oni su 3. novembra na svojoj sednici jednoglasno usvojili odluku o razrešenju Ristića. Taj zvanični papir su poslali nadležnom gradskom sekretarijatu sa zahtevom da osnivač odmah reaguje kako bi se sprečilo dalje propadanje ustanove. Odgovor još uvek čekaju. Niko iz grada se nije oglasio ni jednom jedinom rečju. Ristić takođe ćuti i potpuno ignoriše njihove zahteve.

Saopštenje glumaca prenosimo u celosti:

"Danas je sedamdeseti rođendan Ateljea 212.

​Ljubiša Ristić ne smatra to važnim datumom, te je u skladu s tim odlučio da se isti ne obeležava.

​Mi smatramo upravo suprotno.

​Zbog toga želimo da ovaj dan provedemo zajedno s vama, u borbi za ovu kuću.

Foto: Kurir/Lj.R.

Većina zaposlenih u Pozorištu Ateljeu 212 oseća dužnost da javnost upozna sa razmerama finansijske krize u koju se pozorište dovodi, kao i da ukaže na nesavesno poslovanje v. d. direktora Ljubiše Ristića, koje direktno ugrožava funkcionisanje, budućnost, a naposletku i opstanak ove institucije.

​Najdrastičniji pokazatelj takvog upravljanja jeste činjenica da su rashodi na ime izmenjenih ugovora za honorarne saradnike za samo mesec dana dostigli otprilike 13 miliona dinara, dok ostvareni prihodi sa blagajne iznose oko 9 miliona. Razlika od četiri miliona dinara je posledica namere v. d. direktora da finansijski podstiče honorarno angažovanje. Ovakav pristup ne samo da pokazuje nerazumevanje specifičnosti rada javne ustanove kulture, već otvara i ozbiljnu sumnju da se zapravo sprovodi postepeno razgrađivanje postojećeg ansambla, sa kojim nije našao za shodno da se upozna ni sretne, potiskivanje stalno zaposlenih u ostalim sektorima i promena same strukture pozorišta. Pokazalo se da takav model ne donosi uštede, već dodatne troškove, narušava odnose unutar kolektiva i dovodi u pitanje umetnički kontinuitet i identitet Ateljea 212.

1/19 Vidi galeriju Atelje 212 - 70. rođendan Foto: Nemanja Nikolić

Posebno zabrinjava reakcija gradske sekretarke za kulturu Jelene Medaković koja tvrdi da nema osnova da razreši v. d. direktora, uprkos upozorenjima, finansijskim pokazateljima i zahtevom za hitnu smenu dostavljenim od strane UO i Sindikata Ateljea 212, već nudi imenovanje novog UO koji bi zatim raspisao konkurs za upravnika. Ovakvo postupanje ne doživljavamo samo kao neodgovornost već i saučesništvo.

​Sekretarkinu ponudu smatramo neprihvatljivom i ciničnom iz više razloga.

​U trenutku duboke političke i institucionalne nestabilnosti, raspisivanje konkursa za četvorogodišnji mandat nije odgovorno rešenje. Naprotiv, postoji ozbiljna opasnost da se konkurs iskoristi za učvršćivanje političkih uticaja i postavljanje rukovodstva po meri istih onih koji su do ove situacije svojim kadrovanjem i doveli.

​Zašto je baš sada važno raspisivati konkurs i postaviti nekoga na četvorogodišnji mandat kada je praksa odlazećeg režima zaobilaženje konkursa i postavljanje vršilaca dužnosti koji se zadržavaju i smenjuju po krajnje proizvoljnim parametrima?

​Zašto sekretarka, uprkos upozorenjima UO i Sindikalne organizacije, ne rešava situaciju u kući i ne preuzima odgovornost za osobu koju nam je postavila, a koja donosi, u najmanju ruku, štetne finansijske odluke? Da li se radi o prikrivanju štete? I ko će snositi odgovornost za do sada načinjenu i svaku buduću štetu?

Foto: Kurir/Lj.R.

​Ne želimo da se u ovakvim okolnostima, bez utvrđivanja odgovornosti za postojeće stanje, donose dugoročne odluke.

​Razmotrili smo ovaj predlog i smatramo da on ne odgovara našim očekivanjima ni ciljevima.

​Naš stav je jasan. Sindikat Ateljea 212 zahteva:

​1. Hitno razrešenje Ljubiše Ristića sa pozicije v. d. direktora.

​2. Imenovanje novog vršioca dužnosti, iz redova zaposlenih, a na predlog kolektiva, koji će obezbediti zakonito, odgovorno i stabilno upravljanje.

​3. Revidiranje štetnih ugovora koji opterećuju rad i finansijsko poslovanje pozorišta.

​4. Odlaganje konkursa za direktora do trenutka veće političke i institucionalne stabilnosti, kada će postojati uslovi za njegovo legitimno i odgovorno sprovođenje.

​Kao radnici u kulturi, nemamo pravo da ćutimo dok se institucija urušava iza zatvorenih vrata naročito u ovom trenutku. Javnost, koja finansira i prati rad ove ustanove, zaslužuje da zna ko je odgovoran za predstojeću krizu.

​Sve navedene činjenice primoravaju nas da se zapitamo da li trenutno rukovodstvo - i samo svesno društveno-političkih promena koje su njihov v. d. status pretvorile u status odlazećih direktora i sekretara - pokušava da dodatno uruši institucije kulture, kako bi neku buduću upravu dočekao još teži zadatak. Nadamo se da to nije slučaj, ali smatramo našom dužnošću da uputimo hitan apel osnivaču i nadležnim organima da, pored naših zahteva, ispitaju i odgovornost gradske sekretarke Jelene Medaković.

​Naš jedini cilj je postavljanje novog temelja za zakonito i stabilno poslovanje kuće kojoj svi pripadamo - kako mi zaposleni, tako i honorarni saradnici, kao i svi građani.

Foto: Kurir/Lj.R.

​Na kraju, hvala kolegama iz medija što se interesuju za stanje u Ateljeu 212. Ovo, međutim, nije usamljen slučaj. I drugim institucijama je ugroženo funkcionisanje, što je direktna posledica višegodišnjeg sunovrata kulturne politike, mizernih odvajanja za kulturu i nemara stranački podobnih kadrova.

​Ovo je naše zvanično saopštenje, a prostor za davanje pojedinačnih izjava prepustili bismo našim kolegama iz drugih kuća i njihovoj borbi.

​Svi smo u ovome zajedno.

​Hvala vam", poručili su okupljenoi glumci.

Govorio je glumac iz Šabačkog pozorišta i njihovom problemu, o čemu je Kurir već pisao, rekavši da su dobili poziv od gradonačelnika da razgovaraju o njihovih osam zahteva. Na kraju se obratio glumac Aleksa Ilić, koji je govorio o stanju u Pozorištu mladih iz Novog Sada, a velike pozdrave poslale su Renata Ulmanski i Mira Banjac.

Ipak, današnji dan nije prošao samo u znaku bunta i protesta. Svi znaju koliko je Petar Kralj značio za tu kuću. U 18 časova, odmah posle te teške konferencije za novinare, otvorena je izložba fotografija posvećena njemu. Obeležava se tačno 15 godina od njegove smrti. Pera Kralj je na daskama Ateljea odigrao više od pedeset različitih uloga. Gotovo sve se svrstavaju u antologijska ostvarenja. Mala scena danas sa ponosom nosi njegovo ime. Tu izložbu, pod nazivom "Živeo život Pera Kralj", proglasili su otvorenom njegovi najbliži prijatelji i scenske kolege. Svetlana Ceca Bojković je govorila na otvaranju. Uz nju je stajao Milan Caci Mihailović. Bilo je jako emotivno gledati ih kako se prisećaju čoveka koji je ostavio takav pečat.

Foto: Arhiv Atelje 212, Nemanja Nikolić, Privatna arhiva

Ansambl i dalje nastavlja da se bori. Pokušavaju da spasu ono što su generacije pre njih gradile. Zato su i uputili glasan apel publici i medijima da dođu i da ih podrže. "Sedamdeset godina Ateljea 212. Nije nam svejedno", pisalo je u njihovom pozivu.

Ovo niste znali o Ateljeu 212

Iako ga danas vezujemo isključivo za Svetogorsku, Atelje 212 je rođen12. novembra 1956. godine u maloj sali novinske kuće "Borba". Osnovala ga je grupa umetnika predvođena Radošem Novakovićem, Mirom Trailović i Bojanom Stupicom sa željom da stvore teatar koji će se razlikovati od tadašnjih krutih, akademskih institucija. Samo ime 212 potiče od broja stolica koje su se nalazile u tom prvom, improvizovanom prostoru.

Atelje 212 Foto: Anđa Brstina

Kako je popularnost pozorišta rasla, ukazala se potreba za stalnim domom. Godine 1964. Atelje se seli na današnju adresu, u zgradu koju je projektovao čuveni reditelj i arhitekta Bojan Stupica. Zgrada je bila prva i jedina u regionu koja ima krov u gledalištu koji se otvara, što je omogućavalo predstave pod vedrim nebom tokom leta.

Duh teatra bio je prisutan u svakom uglu - od čuvenog bifea, koji je postao dnevna soba beogradske boemske inteligencije, do same scene, koja je omogućavala neposrednu blizinu glumca i publike.

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