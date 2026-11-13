Uspeh filma "Ruka pravde": Slađani Zrnić Dijamantski leptir
- Nagradu joj je uručio Miloš Biković, a priznanje je nazvala velikom odgovornošću.
- Film Nemanje Ćeranića bio je nominovan u četiri kategorije i inspirisan je događajima iz 1957. godine i pripremama Blagoja Jovovića za atentat na Antu Pavelića.
Glumica Slađana Zrnić osvojila je u Moskvi prestižnu evroazijsku filmsku nagradu Dijamantski leptir za najbolju sporednu žensku ulogu u istorijskom špijunskom trileru "Ruka pravde", a priznanje je primila iz ruku kolege Miloša Bikovića. Zrnićeva je istakla da nagrada koju je dobila na ovom značajnom međunarodnom događaju za nju ima posebnu težinu jer nosi veliku odgovornost.
- Čast je bilo igrati lik koji svet doživljava kroz zvuk i intuiciju i bio je jedan od najlepših i najzahtevnijih glumačkih zadataka u mojoj karijeri. Ponosna sam što je međunarodni žiri prepoznao tu posvećenost, ali i rad cele naše ekipe - rekla je Zrnićeva, a prenosi agencija Srna.
Ona je dodala da joj je boravak u Moskvi - razmena iskustava s kolegama iz celog sveta i učešće na glumačkoj radionici - dodatno obogatio ovo iskustvo.
- Ovo priznanje delim s rediteljem Nemanjom Ćeranićem, kolegama iz produkcije "Traktor" i Audio-vizuelnim centrom Republike Srpske, bez čije podrške ova priča ne bi imala ovakav odjek - rekla je Zrnićeva.
Film "Ruka pravde" reditelja Nemanje Ćeranića i koreditelja Nebojše Pajkića, po scenariju Mirka Stojkovića, Strahinje Madžarevića i Nebojše Pajkića, bio je nominovan u četiri kategorije za ovu nagradu, često nazivanu evroazijskim Oskarom. Ovo ostvarenje donosi napetu priču inspirisanu događajima iz 1957. godine i pripremama Blagoja Jovovića za atentat na ustaškog poglavnika Antu Pavelića u Buenos Ajresu.
Pogledajte kako se snimao film "Ruka pravde"
Uz Slađanu Zrnić, glumačku ekipu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i drugi.
Film je sniman u Srbiji i Argentini u produkciji kuća "Traktor prodakšen" i "TS medija", te "Kozara filma" iz Republike Srpske, uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.
Gran-pri prestižne nagrade Dijamantski leptir osvojio je ruski film "Avgust" režisera Nikite Visockog i Ilje Ljebedeva. Pobednik je u kategoriji za najbolji film i dobio je statuu i jakutski dijamant čija je vrednost milion dolara.
Laureati ostalih nominacija dobili su nagradu u vrednosti od 250.000 dolara, prenose ruski mediji.
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