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Glumica Slađana Zrnić osvojila je u Moskvi prestižnu evroazijsku filmsku nagradu Dijamantski leptir za najbolju sporednu žensku ulogu u istorijskom špijunskom trileru "Ruka pravde", a priznanje je primila iz ruku kolege Miloša Bikovića. Zrnićeva je istakla da nagrada koju je dobila na ovom značajnom međunarodnom događaju za nju ima posebnu težinu jer nosi veliku odgovornost.

Miloš Biković, Slađana Zarić Foto: Карпухин Сергей / Zuma Press / Profimedia

- Čast je bilo igrati lik koji svet doživljava kroz zvuk i intuiciju i bio je jedan od najlepših i najzahtevnijih glumačkih zadataka u mojoj karijeri. Ponosna sam što je međunarodni žiri prepoznao tu posvećenost, ali i rad cele naše ekipe - rekla je Zrnićeva, a prenosi agencija Srna.

Slađana Zarić Foto: Tracktor Production







Ona je dodala da joj je boravak u Moskvi - razmena iskustava s kolegama iz celog sveta i učešće na glumačkoj radionici - dodatno obogatio ovo iskustvo.

- Ovo priznanje delim s rediteljem Nemanjom Ćeranićem, kolegama iz produkcije "Traktor" i Audio-vizuelnim centrom Republike Srpske, bez čije podrške ova priča ne bi imala ovakav odjek - rekla je Zrnićeva.

Slađana Zarić Foto: Tracktor Production



Film "Ruka pravde" reditelja Nemanje Ćeranića i koreditelja Nebojše Pajkića, po scenariju Mirka Stojkovića, Strahinje Madžarevića i Nebojše Pajkića, bio je nominovan u četiri kategorije za ovu nagradu, često nazivanu evroazijskim Oskarom. Ovo ostvarenje donosi napetu priču inspirisanu događajima iz 1957. godine i pripremama Blagoja Jovovića za atentat na ustaškog poglavnika Antu Pavelića u Buenos Ajresu.

Pogledajte kako se snimao film "Ruka pravde"

1/11 Vidi galeriju Na snimanju filma "Ruka pravde" Foto: Promo/ Stefan Andrić



Uz Slađanu Zrnić, glumačku ekipu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i drugi.

Film je sniman u Srbiji i Argentini u produkciji kuća "Traktor prodakšen" i "TS medija", te "Kozara filma" iz Republike Srpske, uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Slađana Zarić Foto: Tracktor Production



Gran-pri prestižne nagrade Dijamantski leptir osvojio je ruski film "Avgust" režisera Nikite Visockog i Ilje Ljebedeva. Pobednik je u kategoriji za najbolji film i dobio je statuu i jakutski dijamant čija je vrednost milion dolara.

Laureati ostalih nominacija dobili su nagradu u vrednosti od 250.000 dolara, prenose ruski mediji.

Bonus video: Biković o životu i radu u Moskvi