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Domaći film fantastike „Saligia“, u režiji Petra Ristovskog, započeo je svoj međunarodni festivalski put premijerama na dva kontinenta.

Svetska premijera održana je 6. novembra na 26. izdanju prestižnog festivala Trieste Science+Fiction u Trstu, gde je film prikazan u glavnom takmičarskom programu.

Već narednog dana usledila je i latinoamerička premijera na festivalu Mórbido Fest u Meksiko Sitiju. SALIGIA je bila nominovana za prestižnu nagradu DIJAMANTSKI LEPTIR (Diamond Butterfly), na drugom izdanju Otvorenih evroazijskih filmskih nagrada, održanom 12. novembra 2026. godine u Moskvi.

Teodora i Petar Ristovski Foto: Zilion produkcija

Ovo je još jedna važna stanica na našem filmskom putovanju. Nakon premijera na dva kontinenta, „Saligia“ stiže i pred domaću publiku. Beogradska premijera zakazana je za 30. novembar u MTS dvorani, a ulaznice su već u prodaji putem sajta i na biletarnici MTS dvorane.

Film će se na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije naći od 3. decembra. "Saligia" je nesvakidašnja filmska priča inspirisana motivom sedam smrtnih grehova, koja kroz preplitanje misterije i fantastike otvara pitanje koliko su naši postupci posledica ljudskih slabosti, a koliko svesnih izbora.

film Saligia Foto: Zilion produkcija

Film je nastao prema scenariju Teodore Ristovski, koja tumači i jednu od glavnih uloga, i donosi drugačiji pristup ovom žanru u domaćoj kinematografiji. Pored Teodore Ristovski, glumačku ekipu čine Bojana Grabovac, Pavle Jerinić, Slobodan Boba Aleksić, Vladan Milić, Miloš Lalović i Danilo Lončarević, a kao specijalni gost u filmu pojavljuje se Lazar Ristovski.

"Saligia" spaja elemente misterije, apokaliptične drame i psihološkog trilera, vodeći publiku kroz neobičan svet u kojem se granice između sećanja, krivice i stvarnosti postepeno brišu.

VIDEO: Reditelj Petar Ristovski