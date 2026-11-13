Neobjavljen roman velikog pisca konačno pred čitaocima: Stiže u knjižare "Čovek koji je hodao dnom mora" Gorana Petrovića
Posthumno objavljeni roman Gorana Petrovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, „Čovek koji je hodao dnom mora“, nova je priča, novi „tok“ u „Romanu delti“, univerzumu alegoričnih pripovesti čija se radnja raspliće od srednjeg veka do dana koje smatramo našim.
U nastavku pripovesti koja se odigrava u vreme despota Stefana Lazarevića pratimo putovanje neobičnog putnika iz Italije Ceca Bokuzija, koji lađom pristiže do obale ispod beogradske tvrđave, noseći sa sobom jedan dragoceni dokument i neobičan kovčeg prepun morskog kamenja.
U svom važnom hodočašću, koje je blagoslovio lično rimski papa Martin V, italijanski gost upoznaće najpre žitelje Beograda, njihove običaje, priče i sujeverja, način života, snove i varljiva svedočenja, a zatim i samog despota i njegovog savetnika Konstantina Filozofa. Uskoro će se pokazati da je putovanje u Beograd samo deo veličanstvenog poduhvata koji je Ceco Bokuzi preduzeo da bi dokazao kako je more u biblijska vremena prekrivalo ceo poznati svet, da raspoloživim i pronađenim fosilima, predmetima, papirima i predanjima posvedoči tu istinu iz Svetog pisma.
U dubinskim slojevima priče, koje ni vreme ni more ne mogu da potope, otvaraju se pred čitaocem teme pamćenja i zaborava, jezika, merenja i zapisivanja, najzad i ljudske potrebe da se opiše svet pre nego što nestane.
„Čovek koji je hodao dnom mora“ možete pronaći od ponedeljka 16. novembra u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.