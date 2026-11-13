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Posthumno objavljeni roman Gorana Petrovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, „Čovek koji je hodao dnom mora“, nova je priča, novi „tok“ u „Romanu delti“, univerzumu alegoričnih pripovesti čija se radnja raspliće od srednjeg veka do dana koje smatramo našim.

U nastavku pripovesti koja se odigrava u vreme despota Stefana Lazarevića pratimo putovanje neobičnog putnika iz Italije Ceca Bokuzija, koji lađom pristiže do obale ispod beogradske tvrđave, noseći sa sobom jedan dragoceni dokument i neobičan kovčeg prepun morskog kamenja.

Foto: BETA/Amir Hamzagić

U svom važnom hodočašću, koje je blagoslovio lično rimski papa Martin V, italijanski gost upoznaće najpre žitelje Beograda, njihove običaje, priče i sujeverja, način života, snove i varljiva svedočenja, a zatim i samog despota i njegovog savetnika Konstantina Filozofa. Uskoro će se pokazati da je putovanje u Beograd samo deo veličanstvenog poduhvata koji je Ceco Bokuzi preduzeo da bi dokazao kako je more u biblijska vremena prekrivalo ceo poznati svet, da raspoloživim i pronađenim fosilima, predmetima, papirima i predanjima posvedoči tu istinu iz Svetog pisma.

U dubinskim slojevima priče, koje ni vreme ni more ne mogu da potope, otvaraju se pred čitaocem teme pamćenja i zaborava, jezika, merenja i zapisivanja, najzad i ljudske potrebe da se opiše svet pre nego što nestane.

Korice romana Čovek koji je hodao dnom mora Foto: Laguna