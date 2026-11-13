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Od 13. novembra na Prvom programu RTS počinje emitovanje nove domaće serije "Pupin". Kroz deset epizoda publika će se upoznati sa životom jednog od najznačajnijih Srba svih vremena, velikim naučnikom Mihajlom Pupinom. Glavna uloga poverena je Draganu Mićanoviću, a u prvim epizodama oca Mihajla Pupina, koji u tom periodu nije mogao znati šta će njegov sin jednog dana postati, tumači Ljubomir Bandović.

Ljubomir Bandović Foto: Anđa Brstina



- Kosta je najveća prepreka majci Olimpijadi da sprovede ono što je prepoznala u svom sinu. Ali i on se u međuvremenu uveri da sve to ima smisla. Za razliku od uloga koje sam igrao poslednjih pet godina, ovo je napokon jedan dobar čovek - izjavio je Bandović tokom predstavljanja serije na Filmskom festivalu u Herceg Novom.

Inače, glumac je nedavno završio i snimanje serije "Grad bola".

- Poslednjih godina u situaciji sam da više uloga odbijem nego da prihvatim. Ne zato što mi se nude loše uloge, nego nemam vremena. Telefon mi stalno zvoni i srećan sam zbog toga, ali ne mogu sve da postignem - kaže Bandović, kog uskoro očekuje veliki posao i u pozorištu. Režiraće komad po sopstvenom tekstu, ali to neće biti monodrama, kako je objasnio, a neće ni on igrati u toj predstavi.

Pogledajte kako se snimala serija "Pupin"

1/6 Vidi galeriju Serija Pupin Foto: RTS



U iščekivanju "Pupina" podsetićemo da u seriji, pored Mićanovića i Bandovića, igraju i Relja Štiglić, Nikola Jonić, Filip Stankovski, Teodora Dragičević, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Sara Cizelj, Maks Milhof, Sergej Trifunović, Jan Bin, Dubravka Kovjanić, Jovan Jovanović, Miša Samolov, Slaviša Čurović, Nika Rozman, Nebojša Milovanović i mnogi drugi.

Autorsku ekipu predvodi reditelj Danilo Bećković, koji uz Dušana Bulića, Ivana Jovanovića, Grgura Strujića i Filipa Vujoševića potpisuje i scenario.

- Dečak iz Idvora, sin nepismenih roditelja, otišao je u Ameriku gotovo bez ičega. Postao je jedan od najuglednijih naučnika svog vremena, profesor na Kolumbiji, čovek koji je ušao u najviše krugove američkog društva, ali i ličnost koja je svojim političkim i diplomatskim angažmanom pokušavala da pomogne Srbiji u jednom od najtežih trenutaka njene istorije. Ova serija nije samo priča o velikom naučniku, koliko o radoznalosti, ambiciji, znanju, identitetu i neprekidnoj potrebi da se čovek, bez obzira na to koliko daleko otišao, uvek vrati onome iz čega je potekao - rekao je Danilo Bećković i dodao da će gledaoci pratiti tri linije priče o Pupinovom životu:

Danilo Bećković Foto: Antonio Ahel/ATAImages