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Nova HBO Original dokumentarna serija „U potrazi za istinom“ (Maniacs of the Truth), prva o istinitim zločinima (true crime) producirana u Mađarskoj koja se bavi mađarskim kriminalističkim slučajevima, premijerno stiže 13. novembra na striming platformu HBO Max. Premijera na HBO kanalu zakazana je za 19. novembar u 22.10 časova.

Dokumentarna serija u dva dela donosi jedinstven pogled na neke od najpoznatijih zločina u Mađarskoj kroz priče legendarnih istražitelja koji su imali ključnu ulogu u njihovom rasvetljavanju. Serija će istovremeno biti dostupna u više od 100 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku, Nemačku i zemlje srednje Evrope.

Serija „U potrazi za istinom“ uvodi gledaoce u svet mađarskih kriminalističkih istraga kroz priču o neobičnoj grupi prijatelja. Penzionisani istražitelj Erne Tot već decenijama okuplja bivše kolege i prijatelje na večerama tokom kojih razgovaraju o najupečatljivijim slučajevima iz svojih karijera. Ti razgovori privukli su pažnju autora Adel Šajki-Vereš i Petera Šajkija, koji su odlučili da priče ovih legendarnih istražitelja približe široj publici.

Serija se fokusira na dva poznata slučaja koja su privukla veliku pažnju medija tokom perioda političke tranzicije u Mađarskoj krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka.

Prva epizoda bavi se još uvek nerešenim slučajem Helge Farkaš, koji i posle nekoliko decenija otvara brojna pitanja. Istraga nestanka mlade žene nikada nije u potpunosti zaključena, a nekadašnji glavni istražitelj slučaja, dr Lajoš Kovač, i dalje traga za odgovorima. U epizodi ponovo obilazi ključne lokacije povezane sa slučajem, objašnjava metode kojima su se istražitelji služili kako bi se približili istini i pokazuje lični dokument koji čuva decenijama, a koji je dopunjavao beleškama svaki put kada bi se ponovo vratio ovom slučaju.

Druga epizoda vraća se istrazi serije ubistava povezanih sa Magdom Marinkom. Potraga za ozloglašenim kriminalcem razvijala se na osnovu naizgled beznačajnih tragova i proširila izvan granica Mađarske, suočavajući istražitelje sa izazovom složenijim od svega sa čime su se do tada susreli. Posmatrana iz današnje perspektive, istraga je imala sve elemente kriminalističkog trilera, od komadića papira pronađenog na mestu zločina i dramatične policijske akcije do posebno projektovane zatvorske ćelije namenjene uhapšenom osumnjičenom.

Protagonisti serije su neke od najistaknutijih ličnosti mađarske kriminalistike: dr Lajoš Kovač, nekadašnji rukovodilac odeljenja za nerešene slučajeve; dr Janoš Kereši, jedan od vodećih mađarskih stručnjaka za ubistva prikrivena kao nestanci; kriminalistički psiholog i stručnjak za poligraf Ištvan Krišpan; dr Atila Petefi, nekadašnji rukovodilac odeljenja za istrage teških zločina protiv života, a danas glavni savetnik; kao i penzionisani policijski potpukovnik Erne Tot, koji je i dalje pokretačka snaga ove grupe.

Stalni član ekipe je i novinar specijalizovan za kriminalističke teme, dr Laslo Iliš, koji je decenijama pratio slučajeve predstavljene u seriji i sećanja istražitelja dopunjuje sopstvenim iskustvima.

Reditelji i producenti Adel Šajki-Vereš i Peter Šajki nekoliko godina su razvijali projekat, a prema njihovim rečima, najveća snaga serije upravo su njeni protagonisti.

„Što smo ih bolje upoznavali, sve smo više shvatali koliko su izuzetni ljudi. Ono što im je svima zajedničko jeste nepokolebljiva posvećenost istini. Iskreno veruju da svaki slučaj ima rešenje i da zločini moraju imati posledice“, rekao je Peter Šajki.

„Pripadaju generaciji istražitelja koja je radila bez današnjih digitalnih alata. Njihove istrage oslanjale su se na moć zapažanja, razumevanje ljudske prirode, uporno ispitivanje i logičko zaključivanje. Istovremeno ih odlikuju izuzetan smisao za humor, samoironija i snažno prijateljstvo, zbog čega je svaki susret sa njima za nas bio i intelektualno podsticajan i lično obogaćujući“, dodala je Adel Šajki-Vereš.

Posebnost serije „U potrazi za istinom“ leži upravo u tome što gledaoci slučajeve upoznaju iz perspektive ljudi koji su lično učestvovali u istragama. Njihova svedočenja publici pružaju neposredan uvid u slučajeve i perspektivu drugačiju od tradicionalnog načina pripovedanja o istinitim zločinima.

Obe epizode HBO dokumentarne serije „U potrazi za istinom“ biće dostupne od 13. novembra na striming platformi HBO Max.