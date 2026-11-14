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Prva epizoda nove serije "Pupin"prikazana je sinoć na Prvom programu RTS, a reakcije na društvenim mrežama stigle su već tokom emitovanja. Umesto pohvala za priču o životu Mihajla Pupina, od detinjstva u Idvoru do poznih godina u Njujorku, mrežu Iks preplavili su oštri komentari razočaranih gledalaca.

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Najglasniji među njima bio je reditelj Srđan Dragojević. On je na svom nalogu objavio niz žestokih kritika na račun serije, ali je te objave ubrzo obrisao.

"Pošto sam odgledao prvu epizodu serije “Pupin”, reših da obrišem sve svoje postove, ikada, gde sam diskutovao o RTS. Dobio sam jedan snažan osećaj da je to bilo gubljenje vremena. Njihov informativni program deluje kao najmanji, možda, jednog dana, i rešiv, problem", navodi Dragojević na Fejsbuku.

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Ostali korisnici nisu brisali svoje utiske, a na meti se najviše našao reditelj i scenarista Danilo Bećković. Zlatko Crnogorac je napisao da je prvu epizodu odgledao bez telefona i odlaska do frižidera, dodajući da je jedva izdržao do kraja.

"Danilo Bećković u konkurenciji pokojnog Debelog i Zeke definitivno najnetalentovaniji reditelj cele te generacije, a ovde je još i scenarista.“

Autorsku ekipu predvodi reditelj Danilo Bećković, koji uz Dušana Bulića, Ivana Jovanovića, Grgura Strujića i Filipa Vujoševića potpisuje i scenario. U seriji igraju Dragan Mićanović, Relja Štiglić i Nikola Jonić (Pupina u tri perioda života), kao Filip Stankovski, Teodora Dragičević, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Sara Cizelj, Maks Milhof, Sergej Trifunović, Jan Bin, Dubravka Kovjanić, Jovan Jovanović, Miša Samolov, Slaviša Čurović, Nika Rozman, Nebojša Milovanović i mnogi drugi.

Zavirite na snimanje serije "Pupin"

1/6 Vidi galeriju serija Pupin Foto: Imdb, Nikola Ristić

Pojedini gledaoci primetili su, pre svega novinar Dragana Gulić, da sam početak epizode previše podseća na film "Gladijator". Ipak, najveći podsmeh izazvao je jedan istorijski propust.

Pupin je rođen 1854. godine, a u sceni iz detinjstva ima oko deset godina, što radnju smešta u 1864. godinu. Prvi telefoni u Srbiju stižu tek 1883. godine, dok reč "halo" ulazi u svakodnevni govor početkom 20. veka. Uprkos tome, u sceni se čuje upravo uzvik "halo", zbog čega su gledaoci na mrežama ostali u čudu.

Serija ima deset epizoda i emitovaće se svakog vikenda, od petka do nedelje u 20 časova.

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