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Štrajkački odbor sindikata "Nezavisnost" u Šabačkom pozorištu razgovarao je juče tri sata sa gradonačelnikom Aleksandrom Pajićem i predsednikom Skupštine grada Nemanjom Pajićem o svim zahtevima zaposlenih. U sindikatu ovaj sastanak ocenjuju kao delimično pozitivan.

Aleksandra Delić Foto: Printskrin

Gradonačelnik je najavio da će u narednih nekoliko dana razgovarati sa direktorkom pozorišta Aleksandrom Delić i potom odlučiti da li će postaviti novog vršioca dužnosti. Štrajkači su mu jasno rekli da dalja saradnja sa njom nije moguća. Njene loše organizacione odluke i propusti u vođenju kuće doveli su do protesta, dok Upravni i Nadzorni odbor uopšte ne funkcionišu.

Dve strane su se dogovorile da odbornici na prvoj narednoj sednici Skupštine grada izaberu nove članove Upravnog i Nadzornog odbora ispred osnivača. Predstavnici grada ipak nisu pristali da se o tim kadrovskim rešenjima posavetuju sa zaposlenima.

Na insistiranje štrajkačkog odbora, gradski čelnici su saslušali sve zahteve, iako tvrde da za neke od njih nisu nadležni. Oko sistematizacije radnih mesta rekli su da je menjana iako budžet nije smanjen, a upravo je smanjenje budžeta bilo zvanično obrazloženje za njeno donošenje. Pajić je naveo da je sve opšte akte pozorišta do sada prihvatao po zakonu i da će isto učiniti ako stigne novi predlog sistematizacije koji se uklapa u budžet.

Foto: Kurir Arhiva

Povodom otkaza Jeleni Ivetić i njene tužbe, predstavnici grada poručuju da će sačekati meritornu odluku suda i da će je poštovati. Iz sindikata podsećaju da solidarna pomoć kolega ima svoje granice dok se njeni egzistencijalni problemi gomilaju. Institucije zaposlenima znače samo ako reaguju na vreme, pa sindikat najavljuje radikalizaciju protesta u skladu sa zakonom ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Grad će razmotriti i izveštaj o traženoj reviziji poslovanja ako novi Nadzorni odbor sprovede taj postupak. U sindikatu kažu da će na tome insistirati čim novi članovi odbora budu izabrani.