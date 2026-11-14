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Nova domaća serija "Pupin” premijerno je prikazana sinoć na Prvom programu Radio-televizije Srbije, gde će se emitovati petkom, subotom i nedeljom od 20 časova. Kroz deset epizoda, gledaoci će pratiti fascinantan životni put jednog od najznačajnijih

srpskih i svetskih naučnika: od detinjstva u Idvoru, maštanja o zvezdanim jatima, pastirske igre i majčinih pouka, preko teških školskih dana u Pančevu, velikih iskušenja u Evropi i Americi, pa sve do njegovih najvećih životnih pobeda i konačnog trijumfa.

Mihajlo Pupin u seriji Pupin Foto: RTS

Pored samog Mihajla Pupina, posebnu težinu i autentičnost novoj RTS-ovoj seriji iz epizode u epizodu daće plejada istorijskih ličnosti koje su obeležile srpsku epohu, a koje se u seriji pojavljuju u potpuno novoj, živoj televizijskoj dimenziji. Među njima je srpski advokat i političar, ali i jedan od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih političara u Austrougarskoj druge polovine XIX veka - Svetozar Miletić,najmlađi gradonačelnik u istoriji Novog Sada, čiji lik u seriji tumači Milan Čučilović. Kao gradonačelnik Novog Sada, Miletić je proglasio srpski jezik zvaničnim i zalagao se za podizanje zdanja Gradske kuće u srpskom delu Novog Sada.

Osnovao je Srpsku narodnu slobodoumnu stranku 1869. godine i napisao Bečkerečki program stranke, a pokrenuo je i "Zastavu”, vodeći list Srba u Ugarskoj. U seriji Miletićev lik u jednoj sceni u Pančevu dočarava šta je značio za generaciju banatskih Srba i dokazuje da je bio živi simbol otpora, čovek za koga bi mnogi pošli u vatru. Gledaocima je ovo prilika da bliže upoznaju ličnost čiji spomenik i danas stoji u centru Novog Sada.

Milan Čučilović kao Svetozar Miletić u seriji Pupin Foto: RTS

Serija donosi i upečatljivu priču o dvojici dečaka iz istog kraja: budućem naučniku Pupinu, ali i slikarskom velikanu Urošu Prediću. Pupinov gimnazijski drug bio je upravo ovaj čuveni srpski slikar, čiji lik tumači Stefan Minić. Predić je postao jedan od najvećih srpskih realističkih slikara, autor monumentalnih verskih i istorijskih platna, portreta i mozaika na Sabornoj crkvi u Beogradu. Njegova slika "Kosovska devojka” (1919) spada u ikone srpske nacionalne memorije. Pančevačka gimnazija danas nosi njegovo ime. Nit o dvojici dečaka istih snova o velikom svetu gledaocima u seriji nudi lepu paralelu o naučniku i slikaru: obojica iz istog blatnjavog Banata, a na kraju zapisani u istoriji.

Jedan od ključnih oslonaca iz te epohe Pupinovog života bio je i Vasa Živković. Prota Vasa bio je čovek izuzetnog autoriteta, koji je neretko isticao značaj škole za dalji napredak i razvitak naroda, a poznat je i kao autor rodoljubivih pesama poput "Rado ide Srbin u vojnike”. U seriji, u tumačenju Slaviše Čurovića, Prota Vasa je prikazan kao stub pančevačke gimnazije - striktan, zahtevan, ali čovek koji staje između Pupina i njegovog isključenja iz škole. Gledaoci će videti kako je Prota Živković lično organizovao stipendiju za siromašnog Pupina i ubedio njegove roditelje da ga puste na dalje školovanje u Prag. Ovaj lik bogat je kontrastima, a gledaoci će moći da shvate koliko je jedan nastavnik tog vremena mogao da promeni sudbinu učenika.

Vrhunsku glumačku podelu ove velike serije čine i Dragan Mićanović, Relja Štiglić, Nikola Jonić, Jovan Jovanović, Ljubomir Bandović, Dubravka Kovjanić, Miša Samolov, Nebojša Milovanović, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Filip Stankovski, Teodora Dragičević, Sara Cizelj, Maks Milhof, Sergej Trifunović, Jan Bin, Nika Rozman i mnogi drugi.

Serija je snimljena u produkciji Radio-televizije Srbije i produkcijske kuće „Mali Budo”. Autorsku ekipu predvodi reditelj Danilo Bećković, dok scenario potpisuju Danilo Bećković, Dušan Bulić, Ivan Jovanović, Grgur Strujić i Filip Vujošević.

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