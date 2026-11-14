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Glumica Olja Lević napravila je nekoliko zapaženih uloga u televizijskim projektima, ipak, većina je i danas pamti po ulozi Zorice u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", što je ujedno i bila njena prva televizijska uloga.

Kada se pojavila na kastingu za ulogu Zorice, Olja Lević je imala svega 17 godina i to je bila njena prva televizijska uloga:

Radoš Bajić u Petlovcu Foto: Contrast Studios

- Prvak Kruševačkog narodnog pozorišta Milija Vuković, koji je u seriji „Selo gori“ igrao Mitra iz Dubiča, jednog dana je došao na snimanje i rekao mi da li bi voleo da vidim jednu malu iz Kruševca, za koju on misli da je talentovana. Bilo je to vreme kada sam razvijao priču o ženidbama sina Dragana i kada sam u glavi stvarao lik Zorice iz Sekuriča - pričao je svojevremeno Radoš Bajić.



Foto: Contrast studio

- Nekoliko dana kasnije sreo sam se sa Oljom Lević i odlučio da joj poverim ulogu. Prvi put je stala pred kameru, pa sam sa njom morao mnogo da radim, ali se isplatilo jer je na kraju bila odlična. Radujem se što je dobila šansu u sapunici koja se sa uspehom emituje na TV Prva, ali vidim da u intervjuima koje daje izbegava da govori o svojoj prvoj velikoj ulozi i tome ko ju je otkrio i uveo u svet filmske glume. Zašto? Valjda ona zna - rekao je tada Radoš.

Nenad Okanović u ulozi sina Dragana i Olja Lević u ulozi Zorice iz Sekuriča u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV serije

"Možda sam neko ko deluje..."

Glumica je svojevremeno govorila sa kakvim se ponudama susreće, ali i na šta nikako ne pristaje:

Olja Lević u ulozi Zorice iz Sekuriča i Nenad Okanović u ulozi sina Dragana u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV serije

- Nisam se baš direktno susretala sa nepristojnim ponudama, ali možda sam neko ko deluje da neće da pristane na nepristojne ponude. Indirektno, pa kao neko opipavanje, možda je toga bilo. Toga ima i u našem poslu, i u svakom poslu, ja mislim. Današnji svet i život nije nimalo lak! Treba se boriti. Treba biti uporan, i vredan, i raditi na sebi. Tako da eto, nekad se treba pomučiti oko nekih stvari. I nekad je mnogo, mnogo bolje tako - rekla je glumica jednom prilikom, prenosi Blic.

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