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Srpsko-crnogorski dokumentarni film "Planina" (To Hold a Mountain), reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, nominovan je za Evropske filmske nagrade (EFA) u dve kategorije - za najbolji evropski dokumentarni film (European Documentary) i najbolji film (European Film). Nominacije za tvz. evropske Oskare objavljene su 14. novembra na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, u Grčkoj.

Proglašenje u Atini

Nominacija za najbolji evropski film predstavlja posebno priznanje za "Planinu", koja se kao dokumentarno ostvarenje našla u konkurenciji za glavnu nagradu Evropske filmske akademije, zajedno s nominovanim igranim i animiranim filmovima. Dobitnici nagrada biće proglašeni na svečanoj ceremoniji 16. januara 2027. godine u Atini.

Film "Planina" na premijeri u Sarajevu

1/8 Vidi galeriju Film Planina u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Domaća publika imaće priliku da pogleda "Planinu" na 32. Festivalu autorskog filma u okviru glavnog takmičarskog programa u tri termina: u subotu, 21. novembra, u 19.15, u nedelju, 22. novembra, u 13 i u ponedeljak, 23. novembra, u 17 časova. Za premijerno prikazivanju u Beogradu već nema karata.

- Lepo je gledati kako film raste uz publiku u Evropi i svetu. Čast mi je da je među nominovanim naslovima za ovogodišnju nagradu EFA - za najbolji film i najbolji dokumentarni film. S nestrpljenjem čekam premijeru na FAF i radujem se što ćemo ga predstaviti domaćoj publici, i to u ovoj novoj prazničnoj i trijumfalnoj atmosferi u Srbiji. Naš film govori o borbi, o jednoj posebnoj planini, posebnoj majci, posebnoj ćerki. U njega smo uložili sve što smo znali i imali. Ovo je film o ljubavi, ali i o ljubavi kao mogućem političkom alatu - izjavila je rediteljka Biljana Tutorov.

Biljana Tutorov Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Njen kolega priznaje da nije sanjao o uspehu, već samo o tome da snime svoju priču.

- Sve ove godine, dok smo radili na filmu, baš nikada nismo razmišljali o nagradama i uspesima koje bi on potencijalno mogao da ostvari. Nominacije Evropske filmske akademije me čine ponosnim i srećnim. Radujem se premijeri u Beogradu, koja dolazi u vremenu velikog optimizma i društvenih promena. Mislim da su teme o kojima govori naš film važne za svako društvo. To su teme nasilja nad ženama i nasilja nad prirodom. Lepo je pomisliti da bi film mogao da podstakne ljude na društvene promene nabolje - dodao je reditelj Petar Glomazić.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Evropske filmske nagrade dodeljuje Evropska filmska akademija, koja okuplja više od 5.000 filmskih profesionalaca iz cele Evrope. Nominacije se utvrđuju na osnovu glasova članova Akademije, koji potom odlučuju i o dobitnicima nagrada. Svečana dodela predstavlja jedan od najznačajnijih godišnjih događaja evropske kinematografije, posvećen promociji i afirmaciji evropskog filma i njegovih autora.

Nominacije za Evropske filmske nagrade predstavljaju nastavak izuzetno uspešnog međunarodnog puta filma "Planina", koji je početkom godine osvojio Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na Sandens festivalu, jednom od najznačajnijih svetskih festivala nezavisnog filma. Smeši mu se i nominacija za američki Oskar.

film Planina Foto: foto Eva Kraljevic copyright WAKE UP FILMS



Film će se početkom 2027. godine naći na repertoarima bioskopa u Srbiji, a potom će biti dostupan na HBO i striming platformi HBO Max.

Odnos majke i ćerke