Pravnik i bezbednjak objavio 40 pesama: Zbirka "Tajna u oku crvendaća" Marija Zejaka
Mario Zejak, diplomirani pravnik, koji je završio master studije iz oblasti prava i bezbednosti, sa usmerenjem na bezbednosne izazove i terorizam, danas će predstaviti svoju prvu zbirku poezije "Tajna u oku crvendaća". Promocija će se održati sutra veče u Kulturnom centru Rakovica od 19 časova. Reč je o zbirci koja obuhvata 40 pesama, a objavio ju je Arhiv Vojvodine.
- Kroz ove stihove sam nastojao da izrazim lična promišljanja o čoveku, životu, emocijama, vremenu i svetu koji nas okružuje. Objavljivanje ove knjige za mene predstavlja poseban lični i stvaralački trenutak - ističe autor.
Mario Zejak je rođen 1989. godine u Leskovcu. Profesionalnu karijeru gradio je u bezbednosno-obaveštajnom sektoru, gde je proveo više od decenije, a potom nastavio profesionalni put u oblasti korporativne bezbednosti, na rukovodećim pozicijama. Član je međunarodne bezbednosne mreže OSAC, koja okuplja predstavnike kompanija i institucija radi razmene informacija i unapređenja bezbednosti. Pored profesionalnog angažmana, neguje interesovanje za književnost, istoriju i društvene teme. Poezija je za njega prostor ličnog promišljanja, slobode i istraživanja ljudskih osećanja.