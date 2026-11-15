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Mario Zejak, diplomirani pravnik, koji je završio master studije iz oblasti prava i bezbednosti, sa usmerenjem na bezbednosne izazove i terorizam, danas će predstaviti svoju prvu zbirku poezije "Tajna u oku crvendaća". Promocija će se održati sutra veče u Kulturnom centru Rakovica od 19 časova. Reč je o zbirci koja obuhvata 40 pesama, a objavio ju je Arhiv Vojvodine.

- Kroz ove stihove sam nastojao da izrazim lična promišljanja o čoveku, životu, emocijama, vremenu i svetu koji nas okružuje. Objavljivanje ove knjige za mene predstavlja poseban lični i stvaralački trenutak - ističe autor.

Mario Zejak Foto: Privatna arhiva