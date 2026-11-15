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Niška crkveno-pevačka družina "Branko", sa blagoslovom mitropolita niškog g. Arsenija, boravila je u Uzbekistanu, gde je učestvovala u obeležavanju velikog jubileja – 155 godina Eparhije taškentsko-turkistanske Ruske pravoslavne crkve. Ovo putovanje za članove hora predstavljalo je mnogo više od muzičkog gostovanja: bilo je to novo duhovno, kulturno i životno iskustvo, ali i prilika da Niš, Eparhiju nišku i Srbiju predstave na jednom značajnom međunarodnom sabranju.

Hor Branko Foto: Ustupljena fotografija



Na poziv mitropolita taškentsko-uzbekistanskog g. Vikentija, niški hor učestvovao je 12. novembra u bogosluženju u Katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Taškentu. Svenoćnim bdenijem i liturgijskim sabranjem načalstvovao je mitropolit Vikentije, uz učešće brojnih arhijereja, sveštenstva i đakonstva.

Posebno mesto u programu imala je svečana akademija u Ruskom dramskom teatru, priređena povodom velikog jubileja. „Branko“ je predstavio deo svog bogatog repertoara, izvodeći 12 kompozicija raspoređenih u pet muzičkih celina, pod dirigentskim vođstvom gospođe Sare Cincarević. Posebnu pažnju privukle su dve uzbekistanske pesme koje je hor pripremio upravo za ovu priliku, kao muzički znak poštovanja prema domaćinima i kulturi zemlje u kojoj su gostovali.

Hor Branko Foto: Ustupljena fotografija



U završnici svečanosti, u ime mitropolita niškog g. Arsenija, protojerej-stavrofor Branislav Cincarević, arhijerejski zamenik, uručio je mitropolitu Vikentiju Orden Svetog Romana prvog stepena, najviše odlikovanje Eparhije niške. Mitropolit Vikentije uzvratio je odlikovanjem Eparhije taškentsko-turkistanske, koje je dodeljeno mitropolitu Arseniju. Akademija je završena pesmom „Vera naša“, uz ovacije i gromoglasan aplauz prisutnih.

Upoznavanje zemlje na Putu svile

Domaćini iz Eparhije taškentsko-turkistanske priredili su za goste iz Srbije i poseban kulturno-istorijski program. Članovi „Branka“, zajedno sa predstavnicima Eparhije niške, imali su priliku da obiđu znamenitosti Taškenta i upoznaju se sa bogatim nasleđem Uzbekistana, zemlje čiji su gradovi vekovima bili važna središta trgovine i susreta civilizacija na drevnom Putu svile.

Poseban doživljaj za članove hora bila je poseta Samarkandu, jednom od najpoznatijih istorijskih gradova Centralne Azije i nekadašnjem velikom središtu na Putu svile. Njegove drevne medrese, monumentalne džamije i arhitektonsko nasleđe, koje svedoči o vekovima susreta različitih civilizacija, ostavili su snažan utisak na goste iz Niša.

Uzbekistan je zemlja izrazite nacionalne i verske raznolikosti, u kojoj žive pripadnici različitih naroda i veroispovesti, među njima i hrišćani i muslimani. Upravo su susreti sa takvim kulturnim bogatstvom i tradicijom međusobnog poštovanja dali ovom putovanju dodatnu vrednost.

Hor Branko Foto: Ustupljena fotografija



Iskustvo za istoriju dugu skoro 140 godina

Za članove Niške crkveno-pevačke družine „Branko“, čija tradicija traje skoro 140 godina, ovo gostovanje predstavlja dragoceno novo iskustvo koje će ostati zabeleženo u istoriji hora.

Pored svoje osnovne misije – negovanja duhovne muzike, crkvenog pojanja i očuvanja srpskog duhovnog i kulturnog nasleđa – „Brankovci“ su imali priliku da upoznaju jednu daleku, ali istorijski i kulturno izuzetno bogatu zemlju, da uspostave nove veze i predstave tradiciju iz koje potiču.

Hor Branko Foto: Ustupljena fotografija