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Stigla je nova, četvrta sezona HBO originalne serije "Pozlaćeno doba", čijih se osam novih epizoda emituje ponedeljkom od 20 časova na HBO kanalu, dok je istovremeno dostupna i na striming platformi HBO Max. U ovoj popularnoj kostimiranoj drami lik Ade Bruk, nežne, tihe i pobožne žene iz stare njujorške elite, tumači glumica Sintija Nikson.

serija Pozlaćeno doba Foto: HBO



Govoreći za medije, ova dramska umetnica je već u nekoliko navrata pravila paralelu između Ade i svoje najpoznatije role Mirande Hobs iz serije "Seks i grad", koja ju je i proslavila otkako je počela da se emituje još 1998. Sintija je pre svega istakla da su društvene stege i neizrečeni snovi žena poput njene Ade Bruk iz 1882. zapravo utrli put emancipaciji koju uživaju moderne žene, kao što su Miranda, Keri, Samanta i Šarlot u seriji "Seks i grad".

Kako u "Pozlaćenom dobu" njen lik Ade živi u senci svoje dominantne i stroge sestre Agnes van Rajn, koju igra Kristin Baranski, Sintija je primetila i ironiju u podeli uloga. Dok je u modernom Njujorku igrala ciničnu i oštru Mirandu, a Kristin je poznata po ulogama jakih i ponosnih žena, u "Pozlaćenom dobu" njena Ada bliža je romantičnoj Šarlot Jork, dok je Agnes zapravo istorijska verzija Mirande.

Sintija Nikson Foto: JILL CONNELLY/EPA



- Veoma je lepo napisano, ali je isto tako prelepo i odglumljeno - počela je razgovor Sintija Nikson na konferenciji za medije kojoj je, kao jedini medij iz Srbije, preko Zuma prisustvovao i Kurir, a koji prenosi TV Ekran.

Pošto je u tom trenutku njena direktna partnerka Kristin Baranski bila odsutna, Sintija se dalje našalila:

- Razmišljala sam o tome da donesem lutku za ruku, stvarno jesam - sa osmehom je dodala glumica, koja je svoj stav o seriji "Pozlaćeno doba" i počela o tom kompleksnom odnosu svog lika sa starijom sestrom.



- Da je ovde, Kristin bi rekla da su njih dve sestre, da žive zajedno toliko decenija i da su zapravo u velikoj meri kao bračni par. I uvek je govorila, a poznajemo se još od 1983, kad je igrala moju majku - iako je u to vreme bila premlada za to - da je najteža stvar odglumiti intimnost i da smo nas dve imale veliku sreću što smo već došle s tim. Ada je, ako bismo morali da definišemo, osoba s više osećanja, a Agnes je osoba s više autoriteta, a sada se svet postepeno okrenuo naglavačke - počela je Sintija, pa otkrila deo scenarija iz nove sezone.

Sintija Nikson Foto: Richard Shotwell/Invision



- Jedna od predivnih i urnebesnih stvari koje ćemo imati prilike da vidimo ove sezone jeste rastrojena Agnes. Ona više nema svoju bazu moći, svoju finansijsku bazu, i zato stvari koje su u suštini sitne dobijaju na važnosti do tačke manije. Nakon što smo godinama gledali Adu kako tuguje, raduje se i kako je prosto jedno veoma emotivno biće, a Agnes tome stalno staje na put kako god zna i ume, sada vidimo rastrojenu Agnes, koja više nije ukorenjena u moći. S druge strane, Ada joj pomaže, ali se i malo povlači uživajući u tome. Stvarno je zanimljivo videti šta moć radi i kako moć, kada se pruži jednoj donekle uzbudljivoj starijoj devojci, kako je ja vidim, čini da odjednom može da pronađe snagu i rezerve pribranosti za koje nikada ne biste posumnjali da postoje u Adi - istakla je glumica.

Sintija je odgovorila i na pitanje koliko je za nju bilo uzbudljivo da igra novu verziju svog lika, koji sada ima mnogo više samopouzdanja.

- Bila sam prosto oduševljena ovim likom. Bila sam oduševljena ovim svetom i time što sam dobila priliku da budem Kristinina sestra i Luisina tetka. A onda, na kraju prve sezone, sedela sam sa rediteljem Majklom Englerom, gledala ga kako snima, kad je počeo da mi priča o tome koga od glumaca planiraju da izaberu za mog muža u sledećoj sezoni. Malo je falilo da padnem sa stolice. Verovala sam da znam koji mi je instrument dodeljen u orkestru, a onda su mi odjednom dali komplet bubnjeva. Bila sam u fazonu: "Šta se dešava?" Ali to mi je kao glumici, naravno, i uzbudljivo - s osmehom je rekla glumica.

Omiljena glumica Sintija Nikson

1/6 Vidi galeriju Sintija Nikson Foto: Profimedia



- Takođe, mislim da je divna stvar što je Ada, uprkos svojim godinama, mogla prvi put da se zaljubi u nekoga ko joj je uzvratio ljubav i ko je izabrao baš nju. To je bilo neverovatno. I to je jedna od stvari koje Džulijan, kao kreator serije i producent, a potom i producenti Sonja i Davita rade tako briljantno, kreiraju ove veoma specifične likove. Mada zaista shvatamo ko je ko, scenaristi onda odvedu svaki od njih na mesto o kojem taj lik nikada ne bi ni sanjao, o kojem publika nikada ne bi ni sanjala, i dobijamo priliku da ih vidimo u ovim novim, veoma izazovnim situacijama, o kojima nemaju nikakvo prethodno iskustvo. A u slučaju Ade - u kojima se ponekad i ne snalaze baš najbolje. To je divno i to je lekcija koju nikada ne možemo dovoljno da naučimo. Jer, kakav god da nam je život sada, verovatno će vrlo brzo biti potpuno drugačiji, i na dobre i na loše načine. A na to nas niko nikada ne može previše često podsećati - zaključila je glumica.

Bonus video: O seriji "Seks i grad"