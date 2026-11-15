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Slikarka Ljiljana Jabučanin sahranjena je 14. novembra u porodičnom krugu na Starom groblju na Cetinju, gde je provela najveći deo života.

Od umetnice se oprostio i Centar za kulturu Prijestonice Cetinje, u čijoj galeriji je održala svoju poslednju samostalnu izložbu. U oproštajnoj poruci istakli su da će je pamtiti po vedrom duhu, toplini i neposrednosti, ali i kao osobu koja je ostavljala snažan utisak na ljude koje je upoznala.

"Bilo nam je zadovoljstvo da u našoj galeriji ugostimo njene radove i da sa njom podelimo trenutke posvećene umetnosti i stvaralaštvu. Taj susret ostaje u našem sećanju. Neki ljudi svojim karakterom, dobrotom i jednostavnošću ostavljaju trag koji se ne zaboravlja. Ona je bila jedna od njih. Počivaj u miru, draga Ljiljana", naveli su iz cetinjskog Centra za kulturu na svojoj Fejsbuk stranici.

Ljiljana Jabučanin rođena je 17. marta 1957. godine na Cetinju, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, na likovnom odseku.

Svoju prvu samostalnu izložbu priredila je 1979. godine u Kraljevskom pozorištu "Zetski dom" na Cetinju. Tokom umetničke karijere organizovala je čak 84 samostalne izložbe i učestvovala na više od 150 kolektivnih izložbi.

Za svoj umetnički rad dobila je Jugoslovensku nagradu za slikarstvo 1986. godine, čime je potvrdila značajno mesto u likovnom stvaralaštvu.

(Kurir.rs/dan.co.me)