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Glumica Svetlana Ceca Bojković i njen pokojni suprug, glumac Miloš Žutić, svojevremeno su važili za jedan od najskladnijih i najelegantnijih parova jugoslovenske umetničke scene. Njihova ljubavna priča započela je još tokom studija, a iako su važili za izuzetno otmen par, njihovu romansu obeležile su i brojne duhovite situacije. Jednu od najneobičnijih Ceca je svojevremeno podelila sa javnošću, otkrivši kako je Žutić tokom romantične šetnje iz džepova sakoa izvlačio hranu, pokušavajući da je nasmeje.

Svetlana Ceca Bojković Foto: Kurir Televizija

Njihovi putevi ukrstili su se početkom šezdesetih godina, na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, gde su oboje započinjali glumački put. Mladalačka zaljubljenost ubrzo je prerasla u ozbiljnu vezu, a 1968. godine odlučili su da se venčaju.

Za Svetlanu Bojković ta godina bila je posebno značajna, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Već kao studentkinja dobila je priliku da postane stalna članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a istovremeno je započela i bračni život sa čovekom u kojeg se zaljubila tokom školovanja.

Foto: Damir Dervišagić

- Dve godine posle upisa na Akademiju bila sam još kao student, po odluci Bojana Stupice, primljena za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I te 1968. godine igrala sam u sedam premijera, a imala sam i osmu, ličnu: Udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970. diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972. donela sam na svet Katarinu, moju Kaju - ispričala je svojevremeno za "Politiku".

Iznenadio je dolaskom iz vojske, a onda je usledila scena za pamćenje

Govoreći o početku njihove veze, glumica nije krila da je Miloš imao poseban način udvaranja. Bio je šarmantan, duhovit i sklon iznenađenjima, a jedan uskršnji susret ostao joj je naročito drag.

Miloš Žutić Foto: Printscreen YouTube

Žutić je u to vreme služio vojni rok, pa Ceca nije očekivala da će ga videti za praznik. Ipak, dok je sa porodicom završavala ručak, zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je upravo Miloš, koji joj je kratko saopštio da dolazi po nju.

- Mišino udvaranje, naše zabavljanje bilo je puno sad već antologijskih anegdota. Recimo, sećam se jednog Uskrsa. Miša je bio u vojsci. Mi u kući upravo završavamo uskršnji ručak, kad on zove. Kaže, sad ću da dođem po tebe. Pa kako, gde si, pitam. A on će - samo se ti spremi i ne brini, eto mene. Ja zbunjena, nije mi rekao da dolazi na odsustvo. Hteo je da me iznenadi i uspeo - prisetila se glumica.

Kada se pojavio, Miloš je bio besprekorno odeven, u sivom odelu, a par je odlučio da iskoristi lep dan za šetnju pored reke. Međutim, usred razgovora, Žutić je postavio pitanje koje je potpuno zbunilo njegovu izabranicu.

Foto: Arhiva Klasik TV

- Stiže. Na njemu divno, sivo odelo. Elegantan, zanosan. Odlazimo u šetnju na Ušće, sa novobeogradske strane. Dan predivan, mi šetamo, razgovaramo, smejemo se, kad on odjednom "da li si raspoložena za jednu bečku šniclu?" - ispričala je.

Iz džepa izvadio šniclu, a onda i pileći batak

Ceca je pomislila da je suprug, tada još njen momak, poziva na ručak. Odgovorila mu je da je upravo jela i da nije gladna, ne sluteći šta je pripremio.

Umesto da predloži odlazak u restoran, Miloš je iz unutrašnjeg džepa sakoa izvukao pravu bečku šniclu. Kada je ona odbila da je pojede, glumac ju je jednostavno bacio i nastavio šetnju kao da se ništa nije dogodilo.

Ipak, tu njegovom neobičnom iznenađenju nije bio kraj.

Foto: Prtinscreen

- Kažem da ne mogu, da sam upravo ručala. Kad će on 'možda bi ipak htela' i vadi je iz unutrašnjeg džepa sakoa. Ja u čudu, smejem se, kažem da sam sita. A, on je elegantno baci, kao da se ništa nije dogodilo. Šetamo dalje i posle nekog vremena značajno me pogleda i kaže: 'A jedan pohovan pileći batak?' i opet ga vadi iz unutrašnjeg džepa sakoa. Ja u neverici, prasnem u smeh, zagledam pomalo u njegovu postavu na sakou. Nigde fleke. Kroz smeh i čuđenje odgovorim da stvarno ne mogu, a on ga, onako nonšalantno, jednim elegantnim, značajnim gestom, a kao da se ništa ne dešava, preko glave baci u reku - ispričala je Bojkovićeva u anegdoti koju je preneo "Beogradski mesec".

Svetlana Bojković i Miloš Žutić dobili su 1972. godine ćerku Katarinu Žutić, koja je, poput svojih roditelja, odabrala glumu za životni poziv.

Pogledaje u galeriji fotografije Katarine Kaje Žutić:

1/8 Vidi galeriju Katarina Žutić Foto: Zorana Jevtić, Radovan Rosić

Iako je odrasla uz dvoje istaknutih umetnika, Katarina je profesionalni put gradila samostalno, a njena majka je u više navrata isticala da nikada nije želela da joj poznato prezime otvara vrata.

- Nisam to radila nikada i vaspitavala sam je da se sama svojim radom bori i razvija, da s punom odgovornošću i izgrađenim stavom stane na svoje noge. Zadovoljna sam što je u tome uspela. Mi danas razgovaramo o svemu tome, ali ja, nikako, ne namećem unapred svoj stav, već razumnim dijalogom dolazimo do toga da Kaja donese svoju odluku - objasnila je glumica za "Blic".

Video: Ceca Bojković na Kurir televiziji