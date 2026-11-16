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Film "Pukotina u ledu" rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš večeras završava svoj bioskopski život. Tim povodom biće održana posebna oproštajna projekcija u MTS dvorani, u sali 6, sa početkom u 19.30, uz prisustvo članova ekipe filma. Savremeno čitanje čuvene bajke "Pepeljuga" premijerno je prikazano na Sarajevo film festivalu, a potom i na festivalu u Herceg Novom, gde je i vođen ovaj razgovor s Jovanom Stojiljković, koja je u međuvremenu za tumačenje uloge Marije na Niškom filmskom festivalu osvojila nagradu Carica Teodora za najbolju žensku ulogu.

Foto: Baš čelik

Kako je počela vaša saradnja s Majom Miloš na ovom filmu i koliko su trajale pripreme?

- Maja je ovaj film pripremala više od osam godina, možda čak i deset pre samog početka snimanja. Ja sam ušla u priču 2021. godine, kada smo napravile prvu probu i kasting. Nakon toga smo ceo glumački ansambl i ja krenuli s probama koje su trajale nekoliko meseci, dok smo sam film snimili za oko četrdeset dana. Ostvarenje je poprilično zahtevno jer ima mnogo različitih lokacija. Snimali smo u ledenoj dvorani, na Divčibarama, u kući na periferiji Beograda, ali i u diskotekama. Sve te promene prostora već same po sebi ukazuju na to da je film veoma uzbudljiv.

Veliki fizički izazov bilo je umetničko klizanje, budući da igrate profesionalnu klizačicu Mariju. Da li ste tada prvi put stali na led?

- Nisam, probala sam klizanje rekreativno još kao devojčica, ali što smo stariji, strah je sve veći. Plašila sam se kako ću to izvesti, ali sam imala divnu instruktorku Milu, jednu od najboljih u Srbiji, koja mi je ujedno bila i dublerka u filmu. Uz nju, koja je izuzetno talentovana i radi s decom, uspela sam da prebrodim tu početnu barijeru. Klizanje je veoma težak i zahtevan sport. Kada na led staneš s trideset godina da bi vežbao, teško je da bilo šta savladaš, ali koliko sam mogla, uspela sam. Naravno, one najzahtevnije skokove i piruete izvodila je dublerka, jer je to zaista preteško očekivati.

Jovana Stojiljković Foto: MFC



Zanimljivo je da ste prisutni u svakom kadru filma i da čitavu priču pratimo iz vaše perspektive.

- Ovo je moja prva filmska uloga u kojoj sam u svakom kadru. Odmah nakon ovog snimanja, posle samo nekoliko nedelja, ušla sam u rad na filmu "Vera", koji je emitovan ranije iako je sniman posle Majinog filma. Samim tim ovo mi je jedno od najzahtevnijih iskustava, ali smo toliko mnogo probali da smo na setu u svakom trenutku tačno znali šta radimo. Imala sam i divne partnere. Pre svega moram da pomenem svoje klasiće Marka Grabeža i Anđelu Jovanović, uz koje sam se odmah osećala sigurnije, kao i prijatelje s kojima dugo radim u pozorištu Natašu Ninković i Ljubu Bandovića. Ansambl nam je bio odličan, svi smo se dobro slagali i podržavali tokom napornih snimajućih dana, pa mi uz njih sve to nije palo toliko teško.

Rediteljka Maja Miloš Foto: Dunja Dopsaj



Čini se da je Marija privatno veoma daleko od vas. Da li je glumcu lakše ili teže da gradi takav lik?

- Zavisi. Mislim da je za glumca uvek dobro kada je uloga kvalitetno napisana, a to koliko je lik blizu ili daleko od nas privatno, predstavlja večitu glumačku temu. Svako može da pronađe nešto za šta će se vezati, čak i kada je junakinja najudaljenija od njega, kao u ovom slučaju. Uostalom, zato se i bavim ovim poslom, da bih osvajala neke nove valere i karaktere kakve do sada nisam igrala.

Posle velikog uspeha Majinog prvog filma "Klip", gde ste igrali, publika imala velika očekivanja i od novog.

- "Pukotinu u ledu" je pogledalo desetak hiljada ljudi. Koliko god da je prepoznatljiva ta njena estetika, i Maja se menja i sazrela je u nekom drugom smislu. Ja mnogo volim "Klip" i mislim da je to odličan film, ali ovo ostvarenje je poprilično drugačije. Dok sam čitala scenario, bilo mi je veoma zanimljivo to što je priča postavljena iz perspektive dobro poznate bajke "Pepeljuga". Već u prvih pet minuta filma, kada shvatite o kojoj je bajci reč, postaje uzbudljivo da pratite kako su rediteljka i autorka zamislile savremenu bajku u današnjem društvu. Film je na momente duhovit, ali je često i veoma potresan.

Jovana na crvenom tepihu u Sarajevu

1/9 Vidi galeriju Jovana Stojiljković na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić





Život u muškom svetu: Šta je princ, a šta prava ljubav

Kako ste branili tu devojku koja ne želi da se vrati u siromaštvo i pokušava da uspe u surovom okruženju?

- Suština je u perspektivi današnje mlade devojke: šta je za nju, uslovno rečeno, princ, a šta prava ljubav. Pitanje je kako da se izbori u tom surovom muškom svetu i da li jedna čista duša može u svemu tome da opstane, da radi i zaradi, a da ipak ostane neokaljana u jednom kontroverznom okruženju.

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