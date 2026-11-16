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Na današnji dan navršava se šest godina od smrti Ivana Bekjareva, jednog od najprepoznatljivijih glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije. Umetnik koji je generacijama ostao u sećanju kao Stevica Kurčubić iz „Boljeg života“, Boško Despotović iz „Srećnih ljudi“ i Cane Kurbla iz „Otpisanih“ preminuo je 2020. godine, u 75. godini života, od posledica koronavirusa. Iza sebe je ostavio više od 150 pozorišnih uloga, preko 50 filmova i brojne televizijske likove, ali i jednu od najneprijatnijih epizoda domaćeg glumišta, kada je dugogodišnje neslaganje sa kolegom Tanasijem Uzunovićem preraslo u fizički obračun.

Foto: Printscreen/Youtube

Bekjarev je pripadao generaciji glumaca koji su podjednako uspešno gradili karijere pred kamerama i na pozorišnim daskama. Publika ga je volela zbog upečatljivih karaktera koje je tumačio, dok je u profesionalnim krugovima bio poznat i kao dugogodišnji član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, profesor glume i umetnik koji nije zazirao od zahtevnih uloga.

Međutim, njegov bogat profesionalni život nije prošao bez kontroverzi. Jedan događaj iz 2011. godine posebno je odjeknuo u javnosti, jer su se usred Narodnog pozorišta sukobila dvojica poznatih glumaca, a njihove međusobne optužbe ubrzo su završile na stranicama novina.

Pozorišno veče pretvorilo se u fizički obračun

Incident koji je šokirao kolege dogodio se 2011. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, tokom koktela organizovanog nakon izvođenja predstave „Karolina Nojber“. Ono što je trebalo da bude uobičajeno druženje umetnika i zvanica pretvorilo se u neprijatnu scenu kada su Ivan Bekjarev i Tanasije Uzunović ušli u sukob.

Foto: Nemanja Miščević

Prema tadašnjim izveštajima, između dvojice glumaca došlo je do koškanja, a zatim i fizičkog obračuna. Obojica su kasnije javno iznela svoju verziju događaja, pri čemu je svaki tvrdio da je druga strana odgovorna za incident.

Bekjarev je govorio da ga je Uzunović prvi napao, navodeći da je tokom sukoba zadobio povredu ruke zbog koje je morao da potraži lekarsku pomoć.

- Prišao mi je Tanasije i dva puta me preko naočara udario u glavu. Morao sam da se branim, uzvratio sam. Tom prilikom sam polomio mali prst na ruci, zbog čega ću morati da nosim gips najmanje mesec dana - izjavio je tada Bekjarev.

Tanasije Uzunović Foto: Marina Lopičić

Glumac je zbog povreda podneo prijavu policiji, a čitav slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, posebno zato što je reč o dvojici umetnika sa višedecenijskim iskustvom i ugledom u domaćem pozorištu.

Uzunović tvrdio da su problemi počeli još 1998. godine

Sasvim drugačiju sliku događaja izneo je Tanasije Uzunović, koji je odbacio tvrdnju da je bez razloga napao kolegu. Prema njegovim rečima, sukobu je prethodio dug period loših odnosa, a Bekjareva je optužio za provokacije koje su navodno trajale godinama.

Uzunović je tvrdio da ga je tokom incidenta Bekjarev prstenom ogrebao po uvetu i izazvao krvarenje. Takođe je govorio da njihovo neslaganje nije počelo te večeri, već da korene vuče još iz devedesetih godina.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ne bih to preterano komentarisao. Jedna veoma ružna priča, prvenstveno za Narodno pozorište gde se to desilo. To je čovek koji stalno provocira, kolega za kog imam da kažem sve ružno. Naše nesuglasice datiraju još iz 1998. godine i tu je uvlačio i porodicu. Žao mi je što tada nisam podneo tužbu - rekao je tada Uzunović.

Od Caneta Kurble do Stevice Kurčubića

Iako se njegovo ime povremeno nalazilo u središtu medijskih polemika, Bekjarevljeva umetnička biografija bila je daleko bogatija od incidenata koji su privlačili pažnju javnosti.

Rođen je 6. aprila 1946. godine u Beogradu. Nakon završene Šeste beogradske gimnazije upisao je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, gde je studirao u generaciji sa Milanom Gutovićem i Josifom Tatićem.

Prvi put se na filmskom platnu pojavio 1967. godine, u ostvarenju „Bokseri idu u raj“, u kojem je glavnu ulogu tumačio Mija Aleksić. Već naredne godine postao je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kojem je ostao profesionalno vezan više od tri decenije.

Pogledajte u galeriji njegove filmske uloge:

1/7 Vidi galeriju Ivan Bekjarev rođen je 6. aprila 1946. u Beogradu, bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca Foto: Printscreen/Youtube, RTS

Široka televizijska publika zavolela ga je kroz brojne serije, a posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimala je uloga Stevice Kurčubića u „Boljem životu“. Taj lik postao je jedan od najupečatljivijih u popularnoj porodičnoj seriji, a Bekjarev je još jednom pokazao koliko uspešno može da tumači karaktere koji istovremeno izazivaju podsmeh, nervozu i simpatije gledalaca.

Veliku popularnost donela mu je i uloga Boška Despotovića u „Srećnim ljudima“, dok je kao Cane Kurbla u „Otpisanima“ ostavio trag i u jednom od najpoznatijih domaćih televizijskih ostvarenja.

Međutim, Bekjarev nije bio glumac kojeg su određivale samo humorističke ili karakterne uloge. U seriji „Banjica“ iz 1984. godine tumačio je Svetozara Vujkovića, upravnika zloglasnog nacističkog logora, i za to ostvarenje proglašen je televizijskom ličnošću godine.

Njegov raspon potvrđivale su i uloge u serijama „Više od igre“, „Kraj dinastije Obrenović“ i „Gorki plodovi“, kao i brojnim pozorišnim predstavama. Samo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ostvario je oko 60 uloga tokom 33 godine članstva.

Bio je i čovek koji je izgovorio prvo „Dobar dan“ na Studiju B

Manje poznat deo Bekjarevljeve profesionalne biografije odnosi se na njegov rad u medijima. Osim što je glumio, bavio se voditeljstvom, a njegovo ime vezuje se i za početke jedne od najpoznatijih beogradskih radio-stanica.

Kada je 1970. godine počeo da radi Studio B, upravo je Ivan Bekjarev izgovorio prvo „Dobar dan“ na programu. Kasnije je godinama vodio emisiju „Mislim na vas, mislite na mene“ na Beogradu 202, ostavljajući prepoznatljiv trag i među radijskim slušaocima.

Ivan Bekjarev Foto: Damir Dervišagić

Poslednje dane proveo u borbi sa koronavirusom

Bekjarevljevu karijeru prekinula je pandemija koronavirusa. Krajem oktobra 2020. godine, dok je radio na filmu „Bilo jednom u Srbiji“ reditelja Petra Ristovskog, saznao je da je pozitivan na virus. Snimanje je zbog toga privremeno obustavljeno, a glumac je hospitalizovan na Infektivnoj klinici u Beogradu.

U početku je govorio da nema ozbiljnije simptome, ali se njegovo stanje narednih dana pogoršalo. U jednoj od poslednjih izjava iz bolnice otkrio je da ima teškoće sa disanjem i bolove u plućima, iako se nadao da će se oporaviti i vratiti kući.

Foto: Ljuba Radanov, Damir Dervišagić, Tamata Trajković

- Bole me pluća i teško dišem, užasno se osećam. Danima sam na Infektivnoj klinici, nisam dobro, ali nadam se da ću uskoro kući - govorio je tada glumac.

Ivan Bekjarev preminuo je 16. novembra 2020. godine, u 74. godini, a vest o njegovoj smrti pogodila je kolege i publiku koja ga je pratila decenijama.

Video: Sahrana Ivana Bekjareva