Bukti rat na mrežama! Srđan Dragojević uvredio Dimitrija Vojnova, ovaj mu odmah zapretio: "Neću ti dozvoliti da snimiš film koji silno najavljuješ"
Ono što je počelo kao ironična opaska na Fejsbuku, ubrzo je preraslo u jedan od najzanimljivijih i potencijalno najdestruktivnijih javnih sukoba na domaćoj filmskoj i televizijskoj sceni. Glavni akteri ove internet drame su proslavljeni reditelj Srđan Dragojević i poznati scenarista Dimitrije Vojnov, a varnicu je upalio pisac Dejan Stojiljković.
Iskra koja je pokrenula lavinu
Sve je počelo na Fejsbuku, u vezi sa predstojećom serijom "Konstantinovo raskršće", adaptacijom istoimenog hit romana Dejana Stojiljkovića. U jednoj od prepiski, Stojiljković je sa zvanične stranice ostavio komentar u kojem je, očigledno sarkastičnim tonom, "pecnuo" Dimitrija Vojnova:
"Mene sad najviše zanima kako će seriju oceniti Dimitrije Vojnov? On je poznat po objektivnosti. "
Na ovaj komentar nadovezao se reditelj Srđan Dragojević, koristeći priliku da analizira svoje kritičare. Ne spominjući eksplicitno Vojnova, Dragojević je odgovorio Stojiljkoviću psihološkom opservacijom onih koje naziva "trolovima":
"Psiho-fizičko stanje 'trolova' u meni je uvek izazivalo oprez pomešan sa saosećanjem. Bolje je tu progutati i pustiti da ostvare izvesnu gratifikaciju koje su lišeni u realnom životu. Tu je neophodna doza empatije."
Odgovor na mreži X i pretnja blokadom "Škartova"
Ova prepiska nije prošla nezapaženo. Dimitrije Vojnov je napravio snimak ekrana ovog razgovora sa Fejsbuka i preneo "bojno polje" na društvenu mrežu X (bivši Tviter).
Umesto da odgovori istom merom na prozivke o "trolovima" i manjku gratifikacije u realnom životu, Vojnov je iskoristio tešku artiljeriju - autorska prava i profesionalnu saradnju. U svom tvitu, on je Dragojevićevo ponašanje nazvao "autodestrukcijom" i otkrio šokantan detalj koji bi mogao da promeni sudbinu jednog od najiščekivanijih domaćih filmskih projekata:
"Stepen autodestrukcije Srđana Dragojevića na socijalnim mrežama dovodi do zanimljivih paradoksa. Recimo, ne znam da li on shvata da su ŠKARTOVI koje silno najavljuje u stvari moj scenario baziran na mojoj diplomskoj drami i da sad zaista nemam razloga da ga pustim da to snima?"
Epilog (za sada)
Film "Škartovi", koji je Dragojević uveliko najavljivao, sada se nalazi pod velikim znakom pitanja, jer bez dozvole autora scenarija, projekat ne može biti realizovan. Ostaje da se vidi da li će se strasti smiriti i da li će profesionalizam prevladati, ili će jedan Fejsbuk komentar o "Konstantinovom raskršću" zaista koštati publiku novog filma Srđana Dragojevića.