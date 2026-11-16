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Ono što je počelo kao ironična opaska na Fejsbuku, ubrzo je preraslo u jedan od najzanimljivijih i potencijalno najdestruktivnijih javnih sukoba na domaćoj filmskoj i televizijskoj sceni. Glavni akteri ove internet drame su proslavljeni reditelj Srđan Dragojević i poznati scenarista Dimitrije Vojnov, a varnicu je upalio pisac Dejan Stojiljković.

Iskra koja je pokrenula lavinu

Sve je počelo na Fejsbuku, u vezi sa predstojećom serijom "Konstantinovo raskršće", adaptacijom istoimenog hit romana Dejana Stojiljkovića. U jednoj od prepiski, Stojiljković je sa zvanične stranice ostavio komentar u kojem je, očigledno sarkastičnim tonom, "pecnuo" Dimitrija Vojnova:

Foto: Privatna Arhiva



"Mene sad najviše zanima kako će seriju oceniti Dimitrije Vojnov? On je poznat po objektivnosti. "

Na ovaj komentar nadovezao se reditelj Srđan Dragojević, koristeći priliku da analizira svoje kritičare. Ne spominjući eksplicitno Vojnova, Dragojević je odgovorio Stojiljkoviću psihološkom opservacijom onih koje naziva "trolovima":

Foto: Saša Urošev

"Psiho-fizičko stanje 'trolova' u meni je uvek izazivalo oprez pomešan sa saosećanjem. Bolje je tu progutati i pustiti da ostvare izvesnu gratifikaciju koje su lišeni u realnom životu. Tu je neophodna doza empatije."

Odgovor na mreži X i pretnja blokadom "Škartova"

Ova prepiska nije prošla nezapaženo. Dimitrije Vojnov je napravio snimak ekrana ovog razgovora sa Fejsbuka i preneo "bojno polje" na društvenu mrežu X (bivši Tviter).

Umesto da odgovori istom merom na prozivke o "trolovima" i manjku gratifikacije u realnom životu, Vojnov je iskoristio tešku artiljeriju - autorska prava i profesionalnu saradnju. U svom tvitu, on je Dragojevićevo ponašanje nazvao "autodestrukcijom" i otkrio šokantan detalj koji bi mogao da promeni sudbinu jednog od najiščekivanijih domaćih filmskih projekata:

Foto: Nebojsa Mandić



"Stepen autodestrukcije Srđana Dragojevića na socijalnim mrežama dovodi do zanimljivih paradoksa. Recimo, ne znam da li on shvata da su ŠKARTOVI koje silno najavljuje u stvari moj scenario baziran na mojoj diplomskoj drami i da sad zaista nemam razloga da ga pustim da to snima?"



Epilog (za sada)