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Ovaj mjuzikl u režiji Darijana Mihajlovićanastao po tekstu Gordana Mihića i adaptaciji Milene Depolo od prvog izvođenja postao je ljubimac publike Pozorišta na Terazijama.

Poznata fimska priča pretočena je u teatarski rolerkoster emocija koji balansira na ivici između humora, drame i muzičkog teatra.

Muzika Zorana Simjanovića dobila je osveženje u orkestraciji Aleksandra Sedlara, koji je napisao I nekoliko novih kompozicija čime je dodao savremen ton celokupnom delu ne narušavajući njegov retro stil.

Povodom jubilarnog izvođenja glumica Jelena Jovičić,koja tumači lik Lili, izrazila je zadovoljstvo što je deo predivne glumačke ekipe koja izvodi ovaj mjuzikl.

Balkan ekspres Foto: Dalibor Tonković

“Duboko verujem da će se ovaj mjuzikl izvoditi dugo. Publika ga obožava! Predstavi želim dug život i da ostane na repertoaru Pozorišta na Terazijama i kada nas naslede neke nove generacije. Ne osećam se da idem na posao kada igram ovu predstavu već da idem da uživam. Želim pozorištu više ovakvih predstava, druženja ansambla i ovakve energije. Ovu ulogu sam posvetila Zoranu Simjanoviću koji je na žalost otišao ali je ostalo nešto divno posle njega.”

I glumac Miroljub Turajlija, u ovom mjuziklu tumači lik Pika, ističe da ga je prijatno iznenadila činjenica da smo već imali 50 izvođenja. “U pitanju je predstava koja je stvarana sa mnogo ljubavi, vere i optimizma, u jako lepoj atmosferi i sa izuzetno profesionalnom i predanom ekipom umetnika. Meni je osobita radost i svojevrsni praznik svako izvođenje ove predstave, i verujem da ćemo je još dugo, dugo igrati, kako na našu radost, tako I na radost naše divne publike koja je od prvog dana sa oduševljenjem prihvatila našu verziju i viziju "Balkan ekspresa". Neka nam je srećan ovaj prvi u nizu jubileja.”

Autorski tim predstave čine i Marina Tucaković i Milena Depolo (Autori songova), Igor Barberić (koreograf), Aleksandar Denić (scenograf), Lana Cvijanović (kostimograf).

Balkan ekspres Foto: Dalibor Tonković

U predstavi igraju Duško Radović/ Dragan Vujić Vujke (Stojko), Milan Antonić (Kosta), Jelena Jovičić/Anja Mit (Lili), Žarko Stepanov/Slaven Došlo (Popaj), Miroljub Turajlija/ Arsenije Tubić (Pik), Dušica Novaković (Tetka), Slobodan Stefanović (Major Ditrih), Milan Tubić/Danijel Korša (mlekadžija Erni), Vladan Savić (Boško), Olivera Bacić/Ksenija Repić ( Lea,devojčica), Dušan Svilar/Nemanja Nikolić (Slavuj), Dušan Kaličanin (Maksa,portir), Marko Bogdanić (Krajc komandant, sveštenik), Ljubiša Dinčić (agent, srpski pukovnik), Jelena Arsić/Sara Ristić (dobošar), Tatjana Popović (žena Krajc komandanta).

Učestvuju balet, hor i orkestar Pozorišta na Terazijama.

(Kurir.rs)

VIDEO: Reditelj o mjuziklu Balkan ekspres