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Jelisaveta Seka Sablić, jedna od najcenjenijih srpskih glumica, nikada nije volela da svoj privatni život izlaže javnosti, zbog čega su pojedini detalji iz njene biografije ostali nepoznati čak i najvernijim poštovaocima njenog rada. Sina Stefana rodila je u 34. godini, ali identitet njegovog oca nikada nije otkrila. Iako su godinama kružile priče da je dete dobila iz veze sa kolegom, glumica takve navode nije želela da komentariše, dok je o sopstvenom ljubavnom životu jednom prilikom progovorila sa iznenađujućom iskrenošću.

Foto: Nikola Ristić

Iza brojnih uloga u kojima je tumačila zaljubljene, prevarene, temperamentne i emotivno složene žene, Seka je priznala da se u stvarnom životu nije najbolje snalazila u ljubavnim odnosima. Gostujući u emisiji „Slučajni partneri“, otvoreno je govorila o svojim osećanjima, ne pokušavajući da ulepša ono što je doživela.

- U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla, ko zna da li sam ikada… Bila sam zaljubljena, ali da li sam ikoga volela, to je Bog te pita… Tu dižem ruke, predajem se - ispričala je glumica.

U nastavku razgovora, uz prepoznatljiv humor, priznala je da joj je mnogo lakše da razume emocije svojih junakinja nego sopstvene ljubavne odnose.

Reditelj Stefan Sablić Foto: V. M./ATAIMAGES

- Tu sam nula stvarno, nikad se u to nisam razumela. Razumem ljubav preko scene, ali ovako… evo odmah mucam - rekla je Seka.

Nikada nije otkrila ko je otac njenog sina

Iako se o njenom emotivnom životu malo zna, poznato je da je najveći deo porodične pažnje posvetila sinu Stefanu, koji je nasledio njenu ljubav prema umetnosti. Danas se bavi pozorišnom režijom i muzikom, a tokom karijere imao je priliku i da profesionalno sarađuje sa slavnom majkom.

Jedan od njihovih zajedničkih projekata bila je predstava „Lažljivica“ Nikolaja Koljade u Ateljeu 212, koju je Stefan režirao, dok su glavne uloge tumačile Seka Sablić i Gorica Popović. Glumica je o toj saradnji govorila i u intervjuu za Kurir, ističući koliko joj je značilo da ponovo igra na sceni svog matičnog pozorišta.

Foto: Printskrin

- Meni je moj sin blizak. Ne samo kao sin koga volim najviše na svetu. On mi je osvetlio život. Kada sam njega rodila prestala sam da budem nesrećna - rekla je.

Seka je otkrila i da joj je Stefan, osim što joj je sin, jedan od najvažnijih oslonaca u profesionalnom životu. Često se sa njim savetuje oko novih uloga i poslovnih odluka, a posebno je ponosna na njegov odnos prema kolegama i način na koji je izgradio karijeru.

Ni Stefan nije želeo da njihov porodični odnos stavlja ispred profesionalnog. Naprotiv, svojevremeno je objasnio da majku tokom rada posmatra pre svega kao glumicu, baš kao i ostale članove ansambla.

Pogledajte u galeriji foografije iz brojnih filmova:

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Seka Sablić u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/RTS TV serije

- Sarađivati s njom je kao i sarađivati s bilo kojim drugim glumcem, ne pravim više tu razliku. Ona je legendarna i vrhunska glumica, imao sam sreće da radim i s drugim vrhunskim glumcima. S takvim ljudima je lako raditi - izjavio je Stefan za „Story“.

Seka je, s druge strane, u više navrata isticala koliko je ponosna na sina, posebno zbog okolnosti u kojima je odrastao. Govoreći o njegovom životu tokom devedesetih godina, priznala je da joj mnogo više od profesionalnih priznanja znači to što je izrastao u dobrog čoveka i stvorio sopstvenu porodicu.

U unucima pronašla posebnu radost

Stefan joj je podario dvojicu unuka, Leona i Dina, a Seka nikada nije krila koliko uživa u ulozi bake. Iako o emotivnim vezama retko govori, kada je reč o unucima, njena uzdržanost gotovo potpuno nestaje.

Posebno je vezana za Leona, o kojem je svojevremeno pričala sa mnogo nežnosti i humora. U intervjuu za „Blic“ otkrila je da je veoma duhovit i da je često zasmejava svojim neočekivanim odgovorima.

Jelisaveta Seka Sablić Foto: Nenad Kostić

Jednom prilikom pitala ga je kako se proveo na moru, a dečak joj je odgovorio da mu je bilo lepo i da mu ona uopšte nije nedostajala. Glumica je priznala da ju je njegova iskrenost nasmejala i da joj je ta anegdota ostala u posebnom sećanju.

Govoreći ranije za „Story“ o porodičnom životu, dotakla se i činjenice da nikada nije živela u mirnom, tradicionalnom braku. Međutim, jasno je stavila do znanja da samački život ne mora nužno da podrazumeva usamljenost.

- Čovek može biti sam, a da ne bude usamljen i obratno, može biti usamljen i kad ima pored sebe partnera i u velikom društvu - objasnila je tada.

Video: Seka Sablić o ulozi veštice