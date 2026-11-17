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Nakon dve godine, pop pevačica Lena Kovačević donosi publici novi studijski album „ANIMA“, čijih će biti predstavljeno postepeno, kroz niz singlova, a prvi među njima je numera "Ljubomora" u kojoj možemo da uživamo već od danas.

Album ANIMA otvara novo poglavlje u stvaralaštvu Lene Kovačević, oslanjajući se na njen već prepoznatljiv umetnički izraz, snažne melodije i spoj različitih muzičkih uticaja. Kroz jedanaest novih pesama, Lena vodi publiku na svojevrsno emotivno putovanje, predstavljajući jedanaest različitih stanja duše - svega onoga što nas pokreće, menja i oblikuje.

„ANIMA je moja istočna duša prevedena na savremeni pop. Želela sam album koji ima karakter, emociju i slobodu izraza - jedanaest različitih priča koje zajedno čine jednu celinu. Posebno me raduje što je album nastajao širom prostora bivše Jugoslavije - u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ta raznolikost saradnji, muzičkih senzibiliteta i kreativnih susreta dala je ovom projektu posebnu širinu i karakter“, ističe Lena Kovačević.

Lena Kovačević Foto: Andreja Damjanović

Nove pesme karakteriše savremeni pop zvuk prožet prepoznatljivim istočnjačkim senzibilitetom, elegancijom i izraženim melodijskim linijama, uz Lenin autentičan pečat. Muziku za prvi singl komponovala je upravo Lena Kovačević koja je takođe uz Violetu Mihajlovsku radila i na tekstu pesme, dok iza aranžmana i produkcije stoji Mahir Sarihodžić.

Posebnu autorsku dimenziju albumu daje činjenica da je Lena Kovačević autorka pet pesama, ali i izvršna producentkinja celokupnog projekta. Muzički producenti albuma su Mahir Sarihodžić i Saša Milošević Mare, a među saradnicima su i Haris Šećerović, Sulejman Zatrić i Violeta Mihajlovska. Muziku i tekst za jednu od pesama potpisuje i Saša Milošević Mare.

Na realizaciji albuma su se okupili muzičari i saradnici iz Beograda, Ljubljane i Zagreba, među kojima je i mladi producent Nemanja Mihajlović, što ovom izdanju daje dodatnu regionalnu i kreativnu širinu.

Bonus video: Lena o novom biznisu

01:28 MENJA PROFESIJU? Lena Kovačević ODE u GLUMICE? Oglasila se i PRIZNALA: Ovo je PRAVA ULOGA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija

Album ANIMA otvara novo poglavlje u stvaralaštvu Lene Kovačević, oslanjajući se na njen već prepoznatljiv umetnički izraz, snažne melodije i spoj različitih muzičkih uticaja. Kroz jedanaest novih pesama, Lena vodi publiku na svojevrsno emotivno putovanje, predstavljajući jedanaest različitih stanja duše - svega onoga što nas pokreće, menja i oblikuje. „ANIMA je moja istočna duša prevedena na savremeni pop. Želela sam album koji ima karakter, emociju i slobodu izraza - jedanaest različitih priča koje zajedno čine jednu celinu. Posebno me raduje što je album nastajao širom prostora bivše Jugoslavije - u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ta raznolikost saradnji, muzičkih senzibiliteta i kreativnih susreta dala je ovom projektu posebnu širinu i karakter“, ističe Lena Kovačević.