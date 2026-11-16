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Opera i teatar Madlenijanum premijerno će izvesti čuveni mjuzikl "Evita" Endrjua Lojda Vebera i Tima Rajsa 28. novembra 2026. godine na Velikoj sceni. Jedno od najuspešnijih i najpopularnijih ostvarenja u istoriji ovog žanra prvi put se predstavlja u Srbiji, i to u produkciji sa stihovima prepevanim na srpski jezik.

Plakat za Evitu Foto: LW Entertainment / Opera i teatar Madlenianum

Ova ekskluzivna premijera simbolično se održava u godini kada se navršava tačno pola veka od objavljivanja originalnog albumba iz 1976. godine, sa kojeg potiče i čuvena pesma "Don't Cry for Me Argentina". Tokom decenija, "Evita" je osvojila više od 20 prestižnih priznanja, uključujući nagrade Toni (Tony Awards) i Lorens Olivije (Laurence Olivier Awards).

Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni Opere i teatra Madlenianum, kao i onlajn na sajtu tickets.operatheatremadlenianum.com

Inspirisana životom Eve Peron, jedne od najznačajnijih i najkontroverznijih političkih figura argentinske istorije, mjuzikl prati njen put od siromašnog detinjstva do statusa prve dame i simbola moći. Priča o ambiciji, harizmi, popularnosti i usponu koji je obeležio čitavu jednu epohu završava se njenom preranom smrću.

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1/10 Vidi galeriju Priča o Evi Peron, kontroverznoj figuri 20. veka, obuhvata njen uspon, bolest i sudbinu koja je oblikovala argentinsku politiku. Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, STR / KEYSTONE-SDA-ATS AG / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Režiju potpisuje Margareta Taboroši, dirigent je Đorđe Stanković, a prepev stihova uradila je Milena Petrović. Za koreografiju je zadužen Aleksandar Ilić, scenografiju i kostime kreirao je Peter Ondrašek, dok je dizajn svetla osmislio Robert Majoroš.

U naslovnoj ulozi Eve Peron nastupa Irina Arsenijević, Huana Perona igra Nenad Nenić, lik Čea tumači Marko Živković, Magaldi je Aleksandar Sedlar, dok rolu ljubavnice tumači Ivana Zečević. Pored solista, u ovom spektaklu učestvuje veliki ansambl pevača, mešoviti i dečiji hor, kao i orkestar, donoseći na scenu muzički i scenski kompleksno delo koje već 50 godina drži posebno mesto u istoriji svetskog teatra.

Ivana Žečević Foto: Nikola Anđić

Premijera mjuzikla "Evita": 28. novembar 2026, Velika scena Opere i teatra Madlenijanum. Prva repriza zakazana je za 2. decembar 2026. Za oba termina, ulaznice su u prodaji.

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