Slušaj vest

Trenutno na RTS gledamo seriju "Pupin", koja se prikazuje od petka do nedelje, a u kojoj igra i glumac Dragan Mićanović. Nakon prvog vikenda prikazivanja na društvenim mrežama dominiraju uglavnom loše kritike. Međutim, epizode s Mićanovićem tek slede. Nova uloga bila je prilika za popularnog glumca da još jednom u karijeri oživi istorijsku ličnost, što je imao priliku da uradi nekoliko puta, i to čuvenog srpskog i američkog naučnika Mihajla Pupina.

Foto: RTS

- Najteža je uvek svaka sledeća uloga. Reč je o velikom čoveku koji je ponikao sa ovih prostora i ostavio trag na svetskom nebu. Pomerao je granice civilizacije. Kad dobijete priliku da odigrate takav lik, osećate se privilegovano. Inače, svaku ulogu prihvatam s velikom odgovornošću - izjavio je za TV Ekran Mićanović dok su još trajale pripreme za snimanje ove serije.

Njena realizacija je bila odlagana nekoliko puta, pa se glumac ovoj ulozi vratio posle više od dve godine.

- Čitao sam Pupinovu biografiju, koja je fantastična. Dobio sam još tri knjige o njegovom životu. Takođe, išao sam u Idvor da vidim njegovu rodnu kuću i zaostavštinu. Fascinantno je kad pogledate odakle je krenuo i dokle je stigao Mihajlo Idvorski - rekao je glumac.

Pogledajte Mićanovića u seriji "Sablja"

1/5 Vidi galeriju Dragan Mićanović u seriji Sablja oživeo je lik premijera Zorana Đinđića Foto: This and That Productions, RTS, RTS Printscreen

Najteže mu je bilo učenje replika na stranom jeziku.

- Upravo taj engleski jezik, tih 50 velikih scena, što na engleskom, što na srpskom, to je bilo najteže. Treba pokriti razne nivoe emocija jer je interesantna priča koju pričamo o Mihajlu Pupinu. Poprilično se vezujemo i emotivno za njega, kako je neke tragedije u životu doživeo. Sve će to biti u našoj seriji - kazao je dramski umetnik.

Inače, Dragana smo nedavno gledali u seriji "Sablja" kao Zorana Đinđića, a igrao je i kneza Mihaila Obrenovića u filmu i seriji "Što se bore misli moje". Led sa istorijskim likovima probio je u filmu "Put ružama posut" kao despot Stefan Lazarević, a u seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine" poverena mu je rola Rastka Nemanjića, tj. Svetog Save.

Dragan Mićanović kao knez Mihailo Obrenović u seriji Što se bore misli moje Foto: Printscreen/Youtube

- Imao sam u karijeri i lošije kritike, pa sam se navikao. Teško mi je da komentarišem nešto u čemu sam učestvovao. Naš posao je izložen javnoj kritici, tako i treba da ostane. Spremajući tu ulogu, dosta sam se konsultovao u vezi s crkvenim običajima - izjavio je tada glumac.

Mićanovićeva biografija, čije su stranice posvećene i radu u Engleskoj, počela je još 1989. godine, kad je igrao Laleta u filmu "Sile u vazduhu", dok mu je popularnost doneo film "Lajanje na zvezde" devet godine kasnije. Samo u poslednjih pet godina odigrao je dvadesetak ostvarenja pred kamerom.

Bonus video: Mićanović o ulozi kneza Mihaila