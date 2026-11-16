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Na svečanom zatvaranju prestižnog Silk Road International Arts Festival u kineskom gradu Sijanu, srpska operska umetnica Marija Jelić ostvarila je izuzetan međunarodni uspeh nastupivši zajedno sa jednom od najvećih operskih legendi današnjice, maestrom Plasidom Domingom.

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1/6 Vidi galeriju Marija Jelić, Plasido Domingo Foto: Promo

Koncert, održan 10. novembra uz pratnju Sijan Simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao istaknuti italijanski maestro Marko Boemi, završen je ovacijama publike. Nakon izuzetnog prijema, umetnici su čak tri puta vraćani na scenu, što je potvrdilo veliki uspeh ovog svečanog muzičkog događaja.

Jelić je tokom večeri izvela šest solističkih numera, kao i četiri dueta sa Plasidom Domingom, potvrdivši svoju umetničku zrelost i sposobnost da ravnopravno nastupa na sceni sa najvećim imenima svetske operske umetnosti. Tokom dosadašnje karijere, Marija Jelić nastupala je u više od 25 zemalja sveta, tumačeći neke od najznačajnijih sopranskih uloga operskog repertoara, među kojima su Toska, Aida, Madam Baterflaj, Leonora u Verdijevom Trubaduru, Santuca, Neda, Liu i druge.

Marija Jelić, Plasido Domingo Foto: Promo

Njena međunarodna karijera obeležena je nastupima na prestižnim koncertnim i operskim scenama, uključujući i solo koncert u njujorškom Karnegi holu, kao i značajnim saradnjama sa renomiranim orkestrima i dirigentima.

Muzički kritičari prepoznaju Mariju Jelić kao autentičnu umetnicu nove generacije, čiji se interpretativni izraz odlikuje snažnim i prepoznatljivim glasom, izuzetnom vokalnom kontrolom u svim registrima, tehničkom sigurnošću i izraženim dramskim senzibilitetom.

Nastup u Sijanu predstavlja još jednu važnu prekretnicu u njenoj međunarodnoj karijeri, ali i značajan trenutak za promociju srpske operske umetnosti na jednoj od najvažnijih svetskih kulturnih scena. Od Beograda do Njujorka, od evropskih operskih kuća do Kine – Marija Jelić nastavlja da gradi međunarodnu karijeru i predstavlja srpsku umetnost pred publikom širom sveta.

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